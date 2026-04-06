Rosie Huntington-Whiteley este noul ambasador global al brandului de lux ViX Paula Hermanny. Pentru a marca acest rol, celebrul model lansează o colecție capsulă de costume de baie și piese de vacanță, care evocă stilul său personal, disponibilă de marți pe site-ul oficial al mărcii.

Mai mult decât un ambasador

Parteneriatul nu se rezumă doar la o asociere de imagine. E drept că multe vedete își împrumută numele unor branduri, însă aici lucrurile stau puțin diferit. Rosie Huntington-Whiteley s-a implicat direct în procesul de creație, lucrând cot la cot cu fondatoarea mărcii.

„Ceea ce face acest parteneriat atât de important pentru mine este că merge dincolo de a fi un ambasador global”, a declarat Huntington-Whiteley. „Lucrez, si, alături de Paula ca designer, ceea ce a fost o experiență creativă atât de plină de satisfacții.”

Piese versatile, de la plajă la seară

Colecția depășește granițele costumelor de baie, incluzând piese de vacanță gândite pentru versatilitate. Dar ce anume îi place cel mai mult din noua linie? Modelul are câteva favorite clare, care se potrivesc oricărui moment al zilei.

„Întotdeauna sunt atrasă de piese versatile și ușor de stilizat în diferite moduri, așa că rochiile de mătase din colecție se numără printre favoritele mele. Au o simplitate frumoasă, dar se simt în continuare foarte izbitoare datorită croielii și mișcării materialului. Sunt genul de piese pe care le poți arunca pe tine după o zi la plajă, adaugi o sandală sau un toc și te simți instantaneu aranjată.”

O viziune practică.

O potrivire naturală

Numirea lui Rosie Huntington-Whiteley ca ambasador nu este deloc întâmplătoare, ci vine ca o urmare firească a admirației sale de lungă durată pentru brand. Până la urmă, purta deja creațiile ViX cu mult înainte de a exista vreo propunere oficială.

„Port ViX de ani de zile, așa că această colaborare mi s-a părut o potrivire foarte naturală. Întotdeauna am iubit lejeritatea și eleganța brandului, este genul de îmbrăcăminte de plajă și de vacanță pe care o pun instinctiv în bagaj când călătoresc”, a mărturisit ea. Munca la colecție a fost „o bucurie pentru că împărtășim o sensibilitate de design foarte similară. Amândouă apreciem piesele care se simt rafinate și feminine, dar totuși fără efort.”

Începutul unui nou capitol

Această primă colecție pare să fie doar startul unei colaborări pe termen lung. Iar planurile de viitor sunt deja conturate, ambele părți fiind entuziasmate de ceea ce va urma. „Această primă colecție capsulă se simte cu adevărat ca începutul a ceva”, a spus Huntington-Whiteley.

„Sunt entuziasmată să continui colaborarea la colecțiile viitoare și să evoluăm împreună designurile în timp. Paula a construit un brand atât de frumos, cu un punct de vedere foarte clar, și sunt încântată să fac parte din următorul său capitol, atât reprezentându-l, cât și ajutând la modelarea a ceea ce urmează.”

Și nu e doar o vorbă-n vânt. Paula Hermanny a fondat brandul de resort și swimwear la începutul anilor 2000 (acum cu peste două decenii de experiență în designul de lux), reușind să îmbine perfect moda de plajă braziliană cu cerințele piețelor contemporane, totul sub semnul unei versatilități aparte.