Casa de bijuterii Tiffany & Co. o aduce în prim-plan pe ambasadoarea sa, Rosie Huntington-Whiteley, pentru campania dedicată Zilei Mamei din 2026. Proiectul este un scurtmetraj personal și intim, care explorează legăturile profunde dintre generații și puterea transmisă prin dragostea unei mame.

O conversație intimă între mamă și fiică

Filmul este plasat în dormitorul lui Huntington-Whiteley din New York City. Aici, campania surprinde o conversație telefonică emoționantă între model și mama sa. În timp ce copilul ei se joacă în apropiere, Rosie admiră un colier HardWear by Tiffany cu diamante pavé, un cadou primit de la mama ei, și îi mulțumește.

Dialogul este unul sincer, plin de amintiri comune, provocări și conștientizarea forței pe care o descoperi odată ce devii părinte. Ea recunoaște exemplul pe care mama ei l-a setat și speră ca, într-o zi, propria ei fiică să ajungă să înțeleagă aceeași putere.

Bijuteriile, simbol al continuității

Iar bijuteriile, e drept că, joacă un rol simbolic central în această poveste. V-ați gândit vreodată cum un simplu obiect poate purta atâtea amintiri? Rosie Huntington-Whiteley poartă un colier, o brățară și cercei din colecția HardWear by Tiffany, toate încrustate cu diamante pavé.

Până la urmă, ele nu sunt doar accesorii.

Acestea devin moșteniri de familie, transmise din generație în generație, creațiile simbolizând dragostea și devotamentul mamei pentru copilul său.

„Sărbătorim Mamele din 1837”

Numele campaniei este, de fapt, o declarație în sine: „Sărbătorim Mamele din 1837”. Mesajul vorbește despre puterea transmisă prin dragostea maternă și despre exemplul pe care o mamă îl oferă. Rosie (unul dintre ambasadorii casei de bijuterii) recunoaște modelul oferit de mama ei și speră ca, într-o zi, propria fiică să înțeleagă aceeași forță interioară.

Scurtmetrajul campaniei va debuta luni pe toate canalele oficiale Tiffany & Co.