ELLE România a scris pe 27 octombrie 2026 că Oana Lupaș propune, în colecția „Bridal Fall 2027”, rochii de mireasă cu fuste mari și pliuri care dau formă ținutei. Pentru miresele care vor să comande una, contează atât libertatea de mișcare la probă, cât și detaliile ofertei scrise, de la preț până la data predării.

Pe site-ul atelierului apar deja rochii care ajută la comparație. Un model din colecția 2026 are formă de A, mai largă spre poale, și material drapat în jurul brațelor. Un model din 2025 este strâns pe corp, se lărgește spre poale și are mâneci detașabile. O altă rochie din 2026 are trenă detașabilă. Detaliile trebuie însă verificate pentru modelul din 2027 ales.

Cum se compară fustele mari la probă

O fustă mare nu înseamnă mereu aceeași formă. Colecția pentru toamna lui 2027 a casei Monique Lhuillier prezintă atât rochii cu fustă foarte amplă și talie coborâtă, cât și forme de A sau rochii strânse pe corp. În colecția ELIE SAAB pentru același sezon apare și o rochie cu trenă brodată detașabilă. Aceste modele oferă repere pentru comparație, nu descriu colecția Oanei Lupaș.

La probă, mireasa poate verifica dacă poate merge, sta pe scaun și ridica brațele în rochie, lucruri care nu se văd într-o fotografie. Dacă există trenă, mâneci sau alte piese detașabile, merită să probeze rochia și fără ele.

Ce trebuie stabilit înainte de comandă

Pentru o rochie făcută pe măsură, oferta scrisă ar trebui să precizeze modelul, materialele, prețul total, avansul, probele incluse, costul modificărilor și data predării. Contractul, dovada plății și fotografiile făcute la probă ajută dacă rochia livrată nu corespunde comenzii.

OUG nr. 34/2014 exceptează bunurile clar personalizate de la dreptul de retragere în 14 zile, dacă au fost comandate la distanță sau în afara spațiului comercial. Excepția nu înlătură drepturile pentru un produs care nu corespunde comenzii: potrivit OUG nr. 140/2021, vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în termen de doi ani de la livrare, în condițiile legii.

Atelierul Oanei Lupaș primește vizite la showroomul din Cluj-Napoca numai cu programare. Programul afișat este de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00.