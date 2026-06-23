Ana Rus și Anca Rusa, două antreprenoare din Cluj-Napoca, au creat brandul Pulchra dintr-o frustrare firească: nu găsiseră în România o rochie feminină, bine croită și confortabilă, care să nu fie doar spectaculoasă în poze, ci și purtabilă.

Prima piesă a fost o rochie neagră, confecționată din material Ruffo Coli. Alegerea acestuia subliniază clar direcția brandului: haine lucrate cu grijă, din materiale bune, chiar și atunci când materialul este dificil de cusut. Pentru dumneavoastră, acest aspect este mai important decât pare. O rochie care stă bine pe corp, nu strânge și nu arată uzat după câteva purtări își are, de fapt, punctul de plecare aici.

Pulchra se încadrează în zona de preț premium, cu piese între 200 și 500 de euro. Spre deosebire de multe branduri axate pe noutate rapidă, promisiunea este că bugetul se investește în produs, nu în ambalajul acestuia. Dacă preferați să cumpărați mai rar, dar articole de calitate superioară, fondatoarele vă propun feminitate discretă, purtabilă, fără exces.

Anca Rusa, cu douăzeci de ani de experiență în avocatură, afirmă că acei ani au cultivat atenția la detaliu și răbdarea. Ana Rus a intrat în proiect din industria de beauty, aducând aceeași grijă pentru calitate și pentru aspectul unui lucru bine făcut. Combinația este interesantă, deoarece nu provine dintr-o școală clasică de modă, ci din două domenii unde rigoarea și prezentarea sunt esențiale.

„Nu dorim cele mai artistice rochii. Le vrem purtabile, feminine, elegante”, a explicat Ana Rus, fondatoare Pulchra. -82% Rochie midi tricotata cu doua randuri de nasturi - Bej Cumpără acum

Această declarație arată și cine ar aprecia brandul: femeia care vrea să arate bine fără să simtă că poartă o piesă incomodă. Rochia pe care o luați la un eveniment, dar pe care o puteți purta și fără grija că trebuie să stați rigidă, să nu mâncați sau să o aranjați constant. Cu toții cunoaștem diferența.

Colecțiile sunt reduse, iar producția rămâne locală, în Transilvania

Pulchra lucrează cu colecții scurte, de zece-douăsprezece piese, realizate local în Transilvania, cu materiale italienești și franțuzești. Față de brandurile care inundă piața cu zeci sau sute de modele, aici accentul se pune pe selecția atentă, nu pe volum. Pentru clientă, aceasta poate însemna două avantaje practice: o șansă mai mare de a găsi piese unice, care nu par produse în masă, însă și o disponibilitate mai limitată.

Informațiile publicate până acum nu precizează unde pot fi cumpărate piesele în afara comenzilor online și nici profilul exact al clientelor fidele. Nu a fost anunțat încă nici cum abordează Pulchra sustenabilitatea, dincolo de producția locală și alegerea materialelor de calitate. Dacă urmăriți branduri mici, merită să acordați atenție acestor detalii: unde se produc, în ce serii, cât de ușor reparați sau întrețineți piesa și dacă oferta rămâne consecventă de la un sezon la altul.

Potrivit Elle, brandul încearcă să se bazeze pe o promisiune simplă, dar greu de susținut într-o piață aglomerată: valoare reală în produs, nu doar o poveste de marketing. Aici intervine și pariul de business. Când cereți 200-500 de euro pe o piesă, comparația nu mai este cu fast fashion-ul, ci cu brandurile premium care trebuie să ofere materiale, croială și rezistență în timp.

„Nu aș diminua niciodată bugetul pentru material ca să-l cresc pe cel de marketing, pentru a vinde un produs scump, dar slab calitativ, doar pentru că este ambalat frumos”, a spus Anca Rusa, fondatoare Pulchra.

Dacă ați fost vreodată dezamăgită de o rochie care arăta impecabil online și mediocru în realitate, înțelegeți exact de ce această afirmație are greutate. Dar este și un standard înalt pe care brandul și-l impune.

Diferențele dintre fondatoare devin parte din identitatea brandului

Ana Rus și Anca Rusa afirmă că tocmai faptul că nu sunt identice le ajută. Ana Rus a formulat acest lucru foarte direct: „Dacă am fi identice, Pulchra ar înclina prea mult într-o singură direcție.” Pentru un brand de haine de femei, acesta nu este un detaliu minor. Înseamnă că produsul nu este filtrat printr-o singură idee de feminitate, ci printr-un dialog între gusturi, experiențe și limite practice.

Aici apare și o întrebare utilă pentru orice cititoare care cochetează cu ideea unui business creativ: trebuie să proveniți din domeniu pentru a porni o afacere? Povestea Pulchra demonstrează că nu neapărat. Dar trebuie să aveți un criteriu clar și o nemulțumire reală de rezolvat. În cazul lor, criteriul a fost concret: lipsa unei rochii frumoase, feminine, bine făcute și confortabile pe piața din România.

„Așa vedem noi femeia, în esența ei”, au spus Ana Rus și Anca Rusa, fondatoarele Pulchra.

Afirmația poate părea amplă, dar testul real rămâne simplu: cum se simte femeia în hainele acelea când iese pe ușă. Nu doar cum arată într-o campanie.

Designerul colecției de toamnă-iarnă este Diana Flore, iar brandul apare și la House of Trends

Direcția creativă intră într-o etapă nouă: designerul Diana Flore coordonează colecția de toamnă-iarnă și, pe viitor, va coordona direcția de design a brandului. Pentru Pulchra, aceasta poate aduce mai multă coerență între sezoane, lucru esențial când construiți un nume premium și nu doriți să păreți că schimbați tonul de la o lansare la alta.

Brandul va fi prezent și în cadrul evenimentului House of Trends, găzduit de Theo Rose, programat în luna iunie și organizat de ELLE. Evenimentul promite dialoguri despre modă, artă, literatură, relații, pace și drepturile omului, precum și prezentări de piese vestimentare și look-uri de machiaj. Dacă vă interesează felul în care hainele sunt integrate într-o poveste vizuală, imaginile de mai jos vă ajută să înțelegeți mai bine zona în care vrea să se poziționeze Pulchra.

Ce merită urmărit de aici înainte? Dacă brandul va reuși să arate, sezon după sezon, că prețul de 200-500 de euro vine cu aceeași consecvență în materiale, croială și purtabilitate. Următorul test vizibil va fi colecția de toamnă-iarnă coordonată de Diana Flore.