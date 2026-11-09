Rochia pe care Lavinia Nicolau a purtat-o la nunta cu Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, ar valora în jur de 7.000 de euro, conform unei sume atribuite publicației Click. Nunta a avut loc pe 7 noiembrie 2026, la Tunari. Pentru cine caută o rochie asemănătoare, suma este o estimare pentru această ținută, nu prețul obișnuit al rochiilor din dantelă.

Relatările despre eveniment atribuie rochia creatoarei Nicoleta Negură, din Piatra Neamț. Ele descriu o croială mulată și dantelă Chantilly, un tip de dantelă franțuzească. La petrecerea organizată la Libao au participat peste 400 de invitați, potrivit relatării despre nuntă.

Cum este descrisă rochia Laviniei

Rochia urmărea linia corpului. Relatarea despre ținută îi atribuie și influențe ale stilului spaniol, fără a numi un model anume. Dantela Chantilly este detaliul care permite o comparație cu alte rochii de mireasă aflate la vânzare, dar materialul comun nu înseamnă că rochiile au aceeași croială sau același preț.

Nicoleta Negură are o colecție de mireasă prezentată pe site-ul atelierului său, Muliebrity & Nicoleta Negură. Acolo, modelul Shelia este afișat la 6.000 de lei, iar Daria la 7.000 de lei. Acestea sunt prețuri pentru alte modele, exprimate în lei; estimarea pentru rochia Laviniei este în euro.

Cât costă alte rochii din dantelă Chantilly

Paginile magazinelor consultate la 9 noiembrie 2026 afișau următoarele modele. Prețurile reduse sunt cele arătate de vânzători la acea dată, nu prețuri garantate pentru o comandă viitoare.

Magazin și model Detaliu Preț afișat, lei Iris, Zelda Croială sirenă, Chantilly 7.600 Iris, Katrin Croială în A, Chantilly și perle 9.950 Iris, Mansur Croială sirenă, Chantilly 8.850 Iris, Temeri Umerii goi, Chantilly 7.630, redus de la 10.900 Best Bride, N121 Mâneci detașabile, Chantilly 4.850, redus de la 6.950 Best Bride, AL12 Chantilly 3.800, redus de la 5.400

În ghidul său de prețuri publicat în aprilie 2026, Vera Sposa include dantela Chantilly printre materialele folosite la rochii din segmentul de 6.000-10.000 de lei. Intervalul descrie oferta prezentată de vânzător, nu stabilește cât ar trebui să coste orice rochie din acest material.

Ce înseamnă estimarea de 7.000 de euro

Prețurile din magazine arată că o rochie cu dantelă Chantilly poate avea croieli și prețuri diferite. Niciunul dintre modelele din tabel nu este rochia Laviniei, iar sumele în lei nu pot fi tratate ca prețuri ale creației purtate la nuntă.

Pentru ținuta Laviniei, aproximativ 7.000 de euro rămâne o estimare. Nu este cunoscut dacă această sumă cuprinde doar rochia sau și voalul, ajustările ori alte servicii.