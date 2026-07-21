Dacă vă simțiți prinsă în îndoieli repetitive despre relația dumneavoastră și aveți nevoie constantă de certitudine, problema poate să nu fie cuplul, ci o formă de tulburare obsesiv-compulsivă numită ROCD.

În 2025, „Relationship OCD” a fost a doua cea mai căutată interogare legată de relații pe Google în Marea Britanie, imediat după „relationship anxiety”, conform datelor exclusive Cosmopolitan UK. Potrivit datelor de la serviciul NOCD, ROCD afectează 51% dintre persoanele care suferă de TOC.

Diferența importantă pentru viața de zi cu zi este următoarea: ROCD nu înseamnă o îndoială obișnuită, din acelea pe care le avem din când în când, ci o angoasă care se lipește de relația intimă și o transformă într-un loc al verificărilor mentale, al fricii și al nevoii de reasigurare. Netratată, afecțiunea poate duce la depresie, satisfacție scăzută în cuplu și chiar la destrămarea unor relații care altfel ar fi sănătoase.

TOC-ul, în general, este mai prevalent la femei și afectează aproximativ 1,2% din populația Regatului Unit, conform organizației caritabile OCD-UK, ceea ce face ca ROCD să fie, per total, o afecțiune rară. Dar pentru cei care o trăiesc, efectul este foarte concret: gândurile intruzive ajung să dicteze ritmul relației.

Tracy Foster, terapeut cognitiv-comportamental, a explicat pentru Cosmopolitan UK că miza nu este, de fapt, calitatea relației.

„Nu relația este problema, ci modul în care TOC-ul se atașează și creează îndoială persistentă, frică și o nevoie de certitudine.”

Tot Tracy Foster a descris și felul în care apar aceste episoade, explicând că Cosmopolitan gândurile intruzive sunt întrebări repetitive, nedorite, care par urgente și importante chiar și atunci când merg împotriva sentimentelor reale ale persoanei.

„Gândurile intruzive sunt gânduri sau întrebări repetitive, nedorite, care par urgente și importante, chiar și atunci când contravin sentimentelor reale ale persoanei.”

Un exemplu foarte clar vine de la Tasha, în vârstă de 22 de ani, diagnosticată cu ROCD în 2023. Ea a trăit anxietatea că și-ar fi „furat” iubitul de la o altă femeie, iar asta a împins relația într-un cerc obositor al reasigurărilor. Suferința nu venea dintr-un fapt nou din cuplu, ci din nevoia de a verifica iar și iar dacă este o persoană rea sau un partener nepotrivit.

„A pus multă presiune pe relația noastră, deoarece ceream constant reasigurări. Partenerul meu se chinuia, iar eu mă simțeam vinovată.”

Unul dintre semnele care merită observate este nu doar teama, ci faptul că ea revine obsesiv, cere confirmări repetate și vă schimbă felul în care trăiți relația. Un studiu din 2016, publicat în jurnalul Frontiers In Psychiatry, a legat simptomele ROCD de depresie și de o satisfacție scăzută în relație. Cu cât această buclă rămâne mai mult timp neînțeleasă, cu atât poate consuma mai mult din liniștea ambilor parteneri.

Când îndoiala nu mai seamănă cu o nesiguranță obișnuită

Dacă vă regăsiți într-o nevoie aproape continuă de certitudine, merită să fiți atentă la felul în care apar gândurile. În ROCD, ele sunt persistente, nedorite și par să ceară un răspuns imediat. Nu se opresc după o discuție liniștitoare, ci se întorc.

Mai este ceva. Tracy Foster, terapeut cognitiv-comportamental, a explicat că gândurile despre a fi o persoană rea par adesea complet împotriva valorilor reale ale celui care le trăiește.

„Gândurile [despre a fi o persoană rea] par adesea direct împotriva valorilor lor. Este posibil să le pese profund să fie loiali, cinstiți și un partener bun, motiv pentru care gândurile sunt atât de tulburătoare. TOC-ul folosește apoi acea suferință ca dovadă, creând o buclă în care persoana se întreabă ce «spun» gândurile despre ea, în loc să recunoască gândurile ca parte a afecțiunii.”

Dacă ați observat că vă învârtiți în cerc între vinovăție, teamă și căutarea de confirmări, semnalul de alarmă nu este că relația dumneavoastră este sortită să eșueze, ci că poate fi nevoie să priviți mai atent natura acestor gânduri.

Social media poate turna gaz pe foc

Mesajele foarte populare online, de tipul „ai încredere în instinctul tău” sau „nu te mulțumi cu puțin”, pot suna bine la prima vedere. Pentru cineva cu ROCD, însă, ele pot mări presiunea de a ajunge la o certitudine imposibilă despre relație.

„Mesajele moderne [din social media] pot amplifica involuntar nevoia de certitudine a ROCD-ului în legătură cu relația ta.”

Când deja trăiți cu îndoieli intruzive, fiecare astfel de mesaj poate funcționa ca o nouă verificare: „Și dacă ignor un semn? Și dacă nu simt ce ar trebui să simt?” Nu este întâmplător nici că pe Reddit există o comunitate dedicată, r/ROCD, cu 27.000 de vizitatori săptămânali, unde oamenii caută sprijin și răspunsuri, ceea ce arată că experiența are un tipar recognoscibil, deși este adesea confundată cu o simplă confuzie în relație.

De unde începeți dacă vă regăsiți

Primul pas util este să observați dacă problema centrală din ultimele săptămâni sau luni este relația în sine ori nevoia de certitudine despre ea. În ROCD, focusul cade pe îndoială, pe frică și pe căutarea repetată de reasigurări. Dacă exact asta vă consumă energia, merită să priviți simptomele ca atare, nu ca pe un verdict despre cuplu.

Un al doilea pas este să fiți atentă la costul real. Dacă gândurile intruzive vă aduc vinovăție, apăsare și scad satisfacția din relație, nu mai vorbim de o simplă nesiguranță de moment. Iar dacă partenerul ajunge prins în rolul de a liniști mereu aceeași teamă, presiunea se mută rapid de la o întrebare interioară la dinamica întregului cuplu.

În 2023, Tasha a primit diagnosticul de ROCD după astfel de simptome, iar cazul ei arată cât de mult poate apăsa afecțiunea asupra unei relații atunci când rămâne doar la nivel de vinovăție și reasigurări cerute din nou și din nou.