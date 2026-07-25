Până acum, frica aceea care apare când partenerul se retrage, răspunde mai greu sau pare mai rece era ușor de pus pe seama unei nesiguranțe obișnuite. Astăzi, explicația e mai clară: rana de abandon nu înseamnă neapărat că un părinte a lipsit fizic, ci că, în copilărie, copilul s-a simțit lăsat singur cu emoțiile și nevoile lui, chiar și atunci când adultul era acolo.

Potrivit Psychologies. Spre deosebire de o teamă trecătoare de a pierde pe cineva, aici apare o frică intensă de a fi părăsit și o nevoie constantă de confirmări. La maturitate, asta se poate vedea în gelozie, dificultatea de a avea încredere, frica de singurătate și tendința de a te agăța de relații, inclusiv de cele toxice.

Cum se manifestă „foamea de prezență” în relații

În viața de zi cu zi, tiparul nu arată mereu spectaculos. Uneori înseamnă să ai nevoie, din nou și din nou, de dovezi că ești iubită, aleasă, importantă. Persoanele cu această rană dezvoltă o „foame de prezență”, caută garanții că nu vor fi părăsite și pot ajunge, fără să vrea, la un comportament sufocant în relații. În spatele lui stă aceeași teamă simplă și grea: să nu rămână singure.

Cristina Nica, psihoterapeut sistemic de copil, cuplu și familie, formator și consilier pentru dezvoltare personală, explică acest mecanism prin felul în care copilul traduce lipsa de răspuns emoțional din partea adultului.

„Nu ești suficient de important pentru a rămâne.” -81% Lumea in flacari - Siri Hustvedt Cumpără acum

De aici pornesc adesea și gândurile de mai târziu din relațiile adulte. Nu pentru că persoana „cere prea mult”, ci pentru că încearcă să liniștească o teamă veche, care se activează repede atunci când simte distanță, răceală sau impredictibilitate.

Vindecarea rănii de abandon începe cu autosiguranța emoțională

Dacă te recunoști aici, primul pas spre vindecare nu este să forțezi relația să îți ofere și mai multe garanții, ci să începi să înveți cum să fii prezentă pentru tine. Aceasta este direcția indicată în vindecarea rănii de abandon: să îți oferi singură siguranță emoțională, fără să depinzi complet de ceilalți pentru liniște.

Și întrebările utile merg exact în această zonă, nu în cea a vinei. Când apare teama, merită să te uiți la ce anume se activează în tine, nu doar la ce a făcut celălalt.