Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul său direct, a dat un verdict fără rețineri în privința stilului vestimentar al vedetelor din România. Invitată în emisiunea Cancan Exclusiv, aceasta a numit-o pe Andreea Bălan drept cea mai prost îmbrăcată persoană publică din showbiz, argumentându-și opinia cu declarații acide.

Verdict tranșant în direct

Întrebată cine se îmbracă cel mai prost din industrie, Raluca Bădulescu nu a stat deloc pe gânduri. A nominalizat-o direct pe Andreea Bălan, ținând să precizeze că nu este vorba de un conflict personal, ci de o constatare obiectivă. Ea a subliniat că, deși presa speculează o ceartă între ele, lucrurile nu stau deloc așa.

„Tovarășa mea care se duce pe la 7000 de emisiuni și de care mă tot întreabă presa dacă am eu ceva cu ea, dacă m-am certat cu ea, nu m-am certat cu ea în viața mea. Eu nu mă cert cu nimeni, în primul rând. Eu doar spun realmente ce se întâmplă. Andreea Bălan de departe”, a declarat Bădulescu.

Mai mult, a adăugat că lista vedetelor cu alegeri vestimentare neinspirate este, de fapt, mult mai lungă. „Mai sunt multe oricum. Deci prost îmbrăcate sunt multe. Bine îmbrăcate sunt puține. Prost îmbrăcate sunt foarte multe”.

„Poate să țopească orice ținută”

Critica a continuat pe un ton și mai dur. Raluca Bădulescu este de părere că, după o carieră de aproximativ 30 de ani, Andreea Bălan tot nu a reușit să-și definească un stil personal care să o avantajeze. V-ați fi gândit la o carieră atât de lungă fără o amprentă stilistică?

„Nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani de zile, de când lasă-mă papa la mare și până acum cred că au trecut 30 de ani, dacă în 30 de ani ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine”, a explicat vedeta.

Iar analiza nu s-a oprit aici. Bădulescu a folosit o expresie colocvială pentru a descrie ce se întâmplă, în opinia ei, cu orice haină purtată de artistă (o expresie pe care a recunoscut că nu o poate înlocui).

„Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește”, a adăugat ea.

Nici măcar brandurile de lux nu o salvează

Potrivit Ralucăi Bădulescu, nici măcar piesele de la branduri de renume internațional nu reușesc să schimbe rezultatul final. Se pare că artista adaugă mereu un detaliu care strică tot ansamblul.

„Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fustiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală”, a explicat Bădulescu.

Până la urmă, care ar fi soluția? Raluca Bădulescu i-a oferit și un sfat direct Andreei Bălan: să asculte de stiliști și să renunțe complet la orice idee personală în materie de modă.