Andreea Bălan și Victor Cornea au spus un „da” hotărât în fața ofițerului de stare civilă. Evenimentul a fost unul restrâns, intim, la care au participat doar 25 de persoane. Dar cei doi pregătesc o petrecere de pomină, cu sute de invitați, după cununia religioasă programată pe 10 mai.

O ceremonie restrânsă, plină de emoție

Cântăreața și tenismenul au preferat ca momentul important al cununiei civile să fie unul discret, departe de ochii curioșilor. Imediat după ceremonie, proaspeții însurăței au mers la un restaurant pentru a sărbători alături de cei dragi. E drept că totul a fost la polul opus față de ce urmează.

Artista a descris cu emoție trăirile din acea zi specială. „Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită.”

Un nou capitol, o nouă piesă

Și, ca orice artistă care își trăiește povestea de dragoste la intensitate maximă, Andreea a decis să marcheze momentul printr-o nouă piesă. V-ați fi gândit că povestea lor va avea propria coloană sonoră atât de repede? Se pare că da, iar artista a pus la punct toate detaliile.

„Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește «Nopți albe» și este creată special pentru a celebra povestea noastră”, a dezvăluit Andreea Bălan. Până la urmă, despre ce este vorba în melodie? „Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a adăugat ea.

Urmează nunta cea mare

Acum, Andreea și Victor se pregătesc pentru ziua în care vor spune „da” și în fața lui Dumnezeu. După ceremonia religioasă, cei doi au plănuit o petrecere grandioasă, la care vor participa sute de oameni, o diferență majoră față de evenimentul intim de la starea civilă.

Totul este programat pentru data de 10 mai.

Cum a început totul

Relația celor doi durează de aproape trei ani, iar anul trecut, sportivul a făcut pasul cel mare. Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan în timpul unui zbor spre Laponia, un moment pe care artista l-a împărtășit la vremea respectivă cu fanii ei.

Iar declarația ei de atunci spune totul despre intensitatea sentimentelor. „Am spus DA! Cel mai frumos și hotărât DA din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. ‘Da, vreau să fiu soția ta😍 pentru totdeauna!’. Te iubesc infinit!”, spunea Andreea Bălan în momentul cererii în căsătorie.