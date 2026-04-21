Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea s-au căsătorit civil luni, 20 aprilie, în cadrul unei ceremonii secrete. Evenimentul a avut loc la Primăria Voluntari, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați, însă o persoană extrem de importantă din viața artistei nu a fost prezentă.

Un DA spus în secret

Deși toată lumea se aștepta la o nuntă grandioasă pe 10 mai, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să facă pasul cel mare în fața ofițerului stării civile mai devreme. Luni, 20 aprilie, cei doi au devenit oficial soț și soție. Artista a purtat o rochie mini, albă și mulată pe corp, radiind de fericire, în timp ce domnișoarele de onoare au îmbrăcat rochii roz. La scurt timp după eveniment, artista a împărtășit bucuria cu fanii ei de pe Instagram.

„DA, din tot sufletul, cu iubire ♾️ pentru totdeauna ❤️”, a scris Andreea Bălan pe rețeaua de socializare, alături de primele imagini de la cununie.

Marele absent de la ceremonie

Dincolo de bucuria momentului, un detaliu nu a putut fi trecut cu vederea. V-ați fi așteptat ca tatăl artistei să îi fie alături? Ei bine, Săndel Bălan nu a fost prezent la cununia civilă a fiicei sale. Fotografiile postate de proaspeții însurăței confirmă absența lui.

O absență notabilă.

Și este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în ultima perioadă, relația dintre Andreea și tatăl său părea să se fi îmbunătățit serios. E drept că motivele absenței nu sunt cunoscute, dar lipsa lui a fost vizibilă pentru toată lumea.

Urmează nunta cea mare pe 10 mai

Cununia civilă a fost, se pare, doar un preludiu pentru evenimentul grandios care va avea loc pe 10 mai. Atunci, sute de invitați le vor fi alături Andreei, care a preluat deja numele de familie al soțului ei, și lui Victor Cornea. Artista pregătește nu mai puțin de trei ținute pentru petrecere.

Iar planurile sunt deja în toi, după cum declara chiar ea în urmă cu câteva săptămâni. „Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului”, spunea artista pentru Viva.

Luna de miere, pusă pe pauză

Dacă vă întrebați unde vor pleca cei doi în luna de miere, răspunsul este simplu: nicăieri, cel puțin pentru moment. Programul încărcat al lui Victor Cornea (tenismenul este în plin sezon competițional) îi obligă să amâne vacanța. Până la urmă, cariera este pe primul loc acum.

Dar planurile există, doar că sunt pentru finalul anului. „Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum”, a explicat Andreea Bălan.