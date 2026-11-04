Primark are programate două deschideri în noiembrie 2026: pe 17 noiembrie în Arena Mall Bacău și pe 26 noiembrie în Sun Plaza București. Pentru cumpărătorii din Bacău va fi primul magazin al firmei în oraș; în București va fi al treilea.

Cele două magazine nu sunt deschise încă. Lista Primark actualizată la 27 octombrie cuprinde șapte magazine în România, iar după cele două deschideri rețeaua ar urma să ajungă la nouă.

În Capitală, Primark are deja magazine în ParkLake și AFI Cotroceni. Cel din Sun Plaza le va oferi cumpărătorilor din sudul orașului încă un loc unde pot vedea hainele în magazin înainte de a le alege.

Unde se deschid magazinele din Bacău și București

Magazinul din Bacău este anunțat pentru Arena Mall, pe 17 noiembrie 2026. Primark nu figurează printre cele șapte magazine din România aflate pe lista companiei la 27 octombrie, astfel că deschiderea aduce firma pentru prima dată în oraș.

Magazinul din București este anunțat pentru Sun Plaza, pe 26 noiembrie 2026. Centrul comercial se află pe Calea Văcărești nr. 391, în Sectorul 4. Sun Plaza afișează pentru galeria de magazine programul zilnic 10:00-22:00; acesta este programul galeriei, nu un program separat confirmat pentru noul Primark.

Ce se știe despre produse și prețuri

În planurile sale de extindere în România, Primark a anunțat produse din categoriile îmbrăcăminte, frumusețe și casă. Compania nu a prezentat o listă de haine sau accesorii pentru fiecare dintre cele două magazine, așa că nu se poate ști din acest anunț dacă un anumit produs va fi la raft în Bacău sau în Sun Plaza.

Primark își descrie moda ca având prețuri accesibile. Aceasta nu arată însă cât va costa un articol la cele două deschideri și nici dacă va fi mai ieftin decât unul asemănător din alt magazin. Pentru o comparație, cumpărătorul are nevoie de prețurile unor produse concrete, nu doar de promisiunea generală a firmei.

Cum ajunge Primark de la patru la nouă magazine

La sfârșitul lui 2025, Primark avea patru magazine în România: două în București, unul în Timișoara și unul în Cluj-Napoca. În 2026 s-au adăugat cele din Craiova, Sibiu și Iași. Lista oficială a companiei le cuprinde pe toate șapte la 27 octombrie.

Extinderea a avut două etape de anunțare. În decembrie 2025, Primark pregătea patru deschideri pentru 2026, inclusiv Bacău, ceea ce ar fi dus rețeaua la opt magazine. În iunie 2026, compania a adăugat planul pentru Sun Plaza și a ridicat totalul anunțat la nouă. Cele două date comunicate acum, 17 și 26 noiembrie, stabilesc când sunt așteptate ultimele deschideri din acest plan.