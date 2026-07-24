Nutrion este un dispozitiv portabil, asemănător unui etilotest. Acesta măsoară acetona din respirație pentru a arăta dacă organismul arde grăsimi și se află în cetoză.

Dispozitivul a fost testat pe 12 participanți. Ei au trecut prin mai multe scenarii de dietă și exerciții fizice, într-un studiu publicat în jurnalul științific Device, sub supervizarea lui Andreas Güntner. Miza este simplă. Dacă urmărești o dietă keto sau low-carb ori vrei să vezi dacă antrenamentele chiar schimbă ceva în metabolism, dispozitivul promite un răspuns direct, fără înțepături sau estimări.

Cum se diferențiază Nutrion de alte metode

Aici apare diferența practică. Până acum, variantele uzuale erau fie cântarele inteligente cu bioimpedanță electrică, rapide, dar nu neapărat precise, fie testele de sânge pentru corpi cetonici. Acestea din urmă sunt mai precise, dar invazive și mai puțin comode. Nutrion merge pe altă rută: caută în respirație acetona, un produs secundar al arderii grăsimilor.

Rezultatele din studiu au arătat că măsurătorile dispozitivului portabil s-au potrivit îndeaproape cu cele obținute prin testele tradiționale de laborator pentru cetoză. Asta contează mai ales pentru cine vrea verificări dese, nu doar o fotografie rară a momentului.

Dispozitivul rezolvă și problema practică a testelor clasice de acetonă, care cer condiții de laborator. Are un filtru pentru umiditate și contaminanți și folosește o aplicație mobilă care ghidează procesul corect de respirație, cum relatează Engadget. Nu este doar un tub în care sufli, ci un sistem construit să reducă erorile.

Nutrion seamănă conceptual cu un aparat mai vechi, Lumen. Diferența importantă este ce măsoară. Lumen urmărea dioxidul de carbon pentru a estima dacă organismul folosește carbohidrați sau grăsimi drept combustibil. Nutrion măsoară direct acetona.

Cum îți dai seama dacă un astfel de gadget ți-ar fi util

Are sens mai ales dacă vrei feedback frecvent și simplu despre cetoză. Aici intră dietele keto, low-carb sau perioadele în care încerci să legi mai clar alimentația de antrenamente. Dacă te bazezi doar pe un cântar cu bioimpedanță, e bine să știi că vorbim despre alt tip de informație. Acolo vezi o estimare a compoziției corporale, aici vezi dacă organismul arde grăsimi în acel moment.

Mai este un punct de urmărit. Studiul validează ideea în raport cu testele de laborator, dar nu clarifică detalii importante pentru public. Când ajunge produsul pe piață? Cât va costa? Nici detaliile demografice ale celor 12 participanți nu sunt precizate, așa că articolul științific nu răspunde încă la întrebări despre diferențe între femei și bărbați sau variații hormonale.

Utilitatea sa merge mai departe de slăbit. Măsurătorile metabolice frecvente ar putea ajuta la evaluarea eficienței terapiilor GLP-1, folosite în tratamentul diabetului, dar și la optimizarea metabolismului la sportivi. În definitiv, oferă o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă în corpul tău.