Un studiu semnat de cercetători americani pune pe masă o idee care sună incomod, dar foarte actual: răspândirea rapidă a smartphone-urilor după 2007, mai ales a iPhone-ului, ar fi putut conta serios în scăderea natalității din Statele Unite. Nu ca explicație unică, ci ca piesă importantă într-un puzzle care ține și de relații, și de bani, și de felul în care ne petrecem timpul.

Mai precis, autorii cercetării spun că accesul timpuriu la smartphone-uri și la internet mobil ar putea explica între o treime și jumătate din declinul natalității din SUA între 2007 și 2011. În comitatele americane unde peste 90% din populație a avut acces devreme la smartphone-uri, scăderea a fost mai abruptă decât în zonele unde accesul a rămas limitat. La fetele de 15-19 ani, rata nașterilor a coborât cu aproximativ 26% în zonele cu acces extins, față de 14% în regiunile cu acces redus, între 2007 și 2011. La femeile de 20 de ani, declinul a fost de 15%, față de 10% în aceiași ani.

Dacă te întrebi ce înseamnă asta, pe scurt răspunsul e acesta: tehnologia ar putea schimba nu doar cum muncim sau cum ieșim din plictiseală, ci și cum ne construim relațiile. Iar când relațiile se amână, se fragmentează sau rămân mai fragile, se mută și momentul în care apare întrebarea despre copii.

Studiul nu spune că telefonul „strică” planurile de familie, ci că poate muta interacțiunile din viața reală

Caitlin Myers, economistă la Middlebury College și autoare principală a studiului, a explicat de ce cercetătorii s-au uitat atent la perioada de după criza financiară.

„Apoi am avut o recuperare economică fără o revenire a numărului de nașteri.”

Cu alte cuvinte, economia și-a mai revenit, dar copiii nu au „revenit” în aceleași cifre.

Iar Ezekiel Hooper, coautor al cercetării, merge spre schimbările de comportament pe care le vedem și noi, zi de zi: mai puține întâlniri față în față, mai mult timp în online, mai mult conținut consumat singur. El a spus:

„Poate că, în loc să caute interacțiunea cu alte persoane, oamenii se îndreaptă către pornografia online. Poate că, în loc să iasă și să petreacă timp împreună cu prietenii, interacționează prin telefon.”

Nu e o predică anti-ecrane. E mai degrabă o observație simplă: dacă telefonul îți mănâncă serile, energia și răbdarea pentru viața reală, efectul nu se oprește la productivitate sau la somn. Poate ajunge și în felul în care începi, menții sau amâni o relație importantă.

Alți specialiști contestă legătura directă și mută discuția spre costul vieții și schimbările sociale

Numai că ipoteza nu trece necontestată. Alison Gemmill, profesor asociat de epidemiologie la Universitatea California din Los Angeles, a pus lucrurile într-un tablou mai mare.

„Oamenii se căsătoresc mai târziu, își formează mai târziu relații stabile și petrec mai puțin timp în relații de lungă durată. Smartphone-urile pot contribui la aceste tendințe, dar ele apar simultan cu schimbări majore legate de costurile locuințelor, educație, piața muncii și normele sociale.”

Asta e partea care contează poate cel mai mult pentru tine: nu e util să transformi o discuție complexă într-o vină simplă. Nu telefonul ia singur deciziile despre familie. Când chiria, creditul, nesiguranța de la job și lipsa de sprijin apasă în același timp, telefonul poate fi doar fundalul pe care se vede și mai clar oboseala.

Sarah Hayford, profesor de sociologie la Universitatea Ohio, a adus și un argument de perspectivă lungă: „Dacă o schimbare se produce de peste 100 de ani, este probabil cauzată de factori care au acționat pe termen lung, nu de ceva apărut acum 15 ani.” Asta temperează entuziasmul pentru explicațiile prea curate.

Potrivit Libertatea, chiar autoarea principală a studiului insistă că smartphone-ul nu este singurul responsabil. Caitlin Myers a formulat clar limita concluziei: „Nu spunem că acesta este singurul factor. Spunem că este un factor important.”

Europa arată aceeași presiune, iar România nu e în afara ei

Discuția nu privește doar America. În Uniunea Europeană, rata brută a natalității a ajuns la 7,9 nașteri vii la 1.000 de persoane în 2024, în scădere față de 2004. În același an, mortalitatea a fost de 10,7 decese la 1.000 de persoane, ceea ce a dus la un spor natural negativ de -2,8. Iar rata totală de fertilitate a coborât la 1,34 nașteri vii per femeie în 2024, de la 1,46 în 2004, mult sub pragul de înlocuire de 2,1.

Și mai e un detaliu care spune multe despre felul în care ni se schimbă viața: vârsta medie la primul copil în UE a crescut de la 28,9 ani în 2014 la 29,9 ani în 2024. În 2024, 6% dintre toate nașterile din UE au fost la femei de 40 de ani și peste, dublu față de 2004, când ponderea era 3%.

România stă diferit doar pe alocuri. Are printre cele mai tinere mame din blocul comunitar, cu o vârstă medie la primul copil de 27,2 ani, dar și o speranță de viață aflată spre coada clasamentului UE. Iar aici apare partea foarte concretă: concediul lung de creștere a copilului există, însă lipsesc infrastructura de creșe și programele de sprijin parental. Pentru multe femei, problema nu e doar dacă își doresc un copil, ci cum ar arăta viața după.

Ce poți lua util din toată povestea, fără panică și fără vină

Dacă ești într-o perioadă în care te gândești la relații, familie sau maternitate, miza practică nu este să demonizezi smartphone-ul. Mai sănătos e să-l tratezi ca pe un obicei de viață care merită ținut sub observație, exact ca somnul sau stresul.

Dar întreabă-te simplu: telefonul îți mănâncă timpul de conectare reală? Îți amână conversațiile grele? Îți dă sentimentul că „nu acum”, deși lunile trec? Pentru multe dintre noi, presiunea nu vine doar din exterior, ci și din felul în care ne ținem permanent ocupate.

Și mai e ceva. Dacă ești mamă sau te gândești să devii una, nu privi decizia doar prin filtrul productivității. Revenirea la muncă după concediul de creștere a copilului vine adesea cu vinovăție, anxietate și lipsă de sprijin, chiar dacă maternitatea dezvoltă abilități valoroase. Aici, angajatorii pot schimba mult mai mult decât orice detox digital: programe flexibile, revenire treptată, sprijin real pentru părinți, nu doar beneficii de prezentare.

Până atunci, un pas mic și realist poate fi acesta: mai puțin timp mort pe telefon și mai mult timp pentru relațiile care chiar îți susțin viața offline. Nu pentru statistică. Pentru tine.

Faptul de urmărit rămâne acesta: studiul sugerează că smartphone-urile ar putea explica între o treime și jumătate din scăderea natalității din SUA între 2007 și 2011, dar chiar autorii lui spun că vorbim despre un factor important, nu despre singurul.