Poliția de Frontieră a descoperit la Calafat 3.281 de flacoane cu toxină botulinică și pulbere pentru soluție injectabilă, într-un microbuz controlat la 27 octombrie 2026. Pentru femeile care iau în calcul o injectare estetică, cazul pune în prim-plan verificarea medicului, a cabinetului și a produsului înainte de procedură.

Controlul a avut loc în jurul orei 13:00, lângă stația de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul Bulgaria-România. Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră din 28 octombrie, au fost găsite 324 de flacoane cu toxină botulinică și 2.957 cu pulbere pentru soluție injectabilă, evaluate împreună la 3.378.200 de lei. Polițiștii au deschis o lucrare penală privind folosirea unei mărci identice sau asemănătoare uneia înregistrate; cercetările continuă, iar comunicatul nu prezintă analize care să confirme compoziția produselor sau că acestea sunt contrafăcute.

Cine poate face injectarea și unde se verifică medicul

Registrul Medicilor din România permite căutarea numelui medicului și consultarea datelor sale profesionale, inclusiv a specialității. Colegiul Medicilor precizează că datele afișate pot să nu fie la zi. Situația actuală poate fi confirmată de colegiul teritorial al medicului.

Normele pentru cabinetele medicale, din 24 noiembrie 2025, prevăd autorizarea sanitară de către direcția de sănătate publică. Autorizația trebuie să arate serviciile oferite, în limitele specialității și competenței medicilor. Cabinetul trebuie să fie și înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale; documentele pot fi cerute la locul unde se face procedura.

Ce riscuri pot apărea după o injectare estetică

Mădălina Cristea, medic specialist în chirurgie plastică, spune că a tratat paciente injectate cu acid hialuronic care nu era destinat injectării și paciente cărora li s-a introdus silicon folosit în construcții. Unele au avut nevoie de operație. Medicul arată că toxina botulinică poate duce la căderea unei pleoape sau a unei sprâncene, iar acidul hialuronic injectat într-un vas de sânge poate bloca circulația sângelui, poate distruge țesutul ori poate afecta vederea până la orbire.

După injectarea unui gel de umplere, precum cel cu acid hialuronic, autoritatea americană pentru medicamente și dispozitive medicale indică drept semne de urgență durerea neobișnuită, modificările de vedere și pielea care devine albă, gri sau albăstruie lângă locul injectării. Tot urgent trebuie tratate slăbiciunea ori amorțeala apărute brusc, dificultățile de vorbire sau mers, căderea feței, amețeala, confuzia și durerea de cap severă.

Pentru toxina botulinică, prospectul medicamentului XEOMIN publicat de Agenția Națională a Medicamentului cere ajutor medical imediat dacă apar slăbiciune musculară excesivă, dificultăți de respirație, înghițire sau vorbire ori umflarea feței, buzelor, gurii sau gâtului. Simptomele severe impun apelarea numărului 112.

Ce verifici înaintea programării