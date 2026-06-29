Dacă ai senzația că îți speli părul corect, dar el tot se îngrașă repede, se simte încărcat sau nu arată cum ți-ai dori, diferența s-ar putea să fie chiar la nivelul scalpului. Metoda italiană de spălare a părului pornește de la o idee foarte simplă: un scalp sănătos susține un păr frumos și puternic.

Dincolo de trend, partea bună este că rutina nu cere produse complicate și nici vizite dese la salon. Vorbim despre patru pași pe care îi poți face acasă: aplicarea corectă a șamponului, masajul blând al scalpului, o a doua spălare atunci când e nevoie și o clătire făcută pe îndelete. Contează chiar și cantitatea: pentru prima spălare se recomandă o doză de șampon de mărimea unei nuci, iar pentru a doua una de mărimea unei migdale.

Miza e foarte practică. Dacă rutina ta de spălare devine mai atentă, poți evita măcar o parte din problemele care te trimit des la salon pentru soluții de moment. Și, la fel de important, transformi un gest banal într-un mic ritual de self-care, nu într-o alergătură de două minute între alte lucruri de făcut.

Îngrijirea părului în cultura italiană vine din familie

În cultura italiană, îngrijirea părului are rădăcini vechi și, potrivit celor care lucrează în domeniu, multe dintre gesturi se învață în familie. Rossano Ferretti, hairstylist, a explicat pentru Vogue că această atenție vine din copilărie.

„Cultura îngrijirii părului este adânc înrădăcinată în tradițiile familiale. De la o vârstă fragedă, copiii sunt învățați importanța îngrijirii corecte a părului, adesea învățând tehnici și secrete transmise din generație în generație.” Echosline Hydrating Mask masca hidratanta pentru par uscat si indisciplinat 1000 ml Cumpără acum

Nu e doar o imagine frumoasă despre frumusețea italiană. Ideea centrală este una pe care o poți folosi imediat și tu: dacă tratezi scalpul cu mai multă atenție, toată spălarea devine mai eficientă. Iar asta poate însemna un păr care se simte mai curat, mai aerisit și mai ușor de aranjat.

Aplicarea șamponului se face în cinci puncte distincte

În loc să torni produsul la întâmplare, metoda recomandă aplicarea lui în cinci puncte distincte pe scalp. Mai exact: la linia părului, în creștetul capului, pe partea dreaptă, pe partea stângă și la ceafă. Gestul pare mic, dar ajută la distribuirea mai uniformă a produsului.

Conform Vogue, aceasta este una dintre diferențele care fac spălarea mai temeinică, fără să fie nevoie să folosești mai mult șampon decât trebuie. Dacă obișnuiai să aplici produsul doar într-o singură zonă și să îl întinzi rapid, merită să încerci varianta în cinci puncte la următoarea spălare.

Masajul blând stimulează microcirculația scalpului

Aici multe dintre noi grăbim lucrurile. Dar metoda italiană insistă pe masajul blând al scalpului, realizat cu vârfurile degetelor și cu mișcări circulare. Nu cu unghiile. Nu agresiv. Nu în grabă.

Valentina Vetrugno, director artistic la Rossano Ferretti Hair Spa la Four Seasons din Madrid, a explicat pentru Vogue de ce pasul acesta contează.

„Masajul ajută la stimularea microcirculației, promovează oxigenarea pielii și transformă spălarea într-un moment de auto-îngrijire.”

Cu alte cuvinte, nu faci doar curățenie. Îți acorzi și câteva minute în care încetinești puțin ritmul. Iar asta chiar se simte, mai ales în zilele în care totul e pe fugă.

A doua șamponare este pentru părul încărcat sau gras

Un alt pas util este a doua aplicare de șampon. Numai că nu ca regulă rigidă pentru fiecare spălare, ci mai ales atunci când există acumulare de reziduuri sau exces de sebum. Aici recomandarea este clară: dacă prima spălare curăță suprafața, a doua poate duce curățarea mai în profunzime.

Valentina Vetrugno a rezumat simplu motivul: „Când există o acumulare de reziduuri sau exces de sebum, o a doua aplicare de șampon poate fi benefică pentru o curățare mai profundă.”

Practic, dacă ai folosit multe produse de styling sau simți că rădăcina se îngrașă repede, acesta e momentul în care a doua spălare are sens. Iar cantitatea scade față de prima: dacă începi cu o doză de mărimea unei nuci, a doua ar trebui să fie de mărimea unei migdale.

Clătirea completă previne dispariția rapidă a senzației de curat

Dar partea cea mai ușor de ignorat este clătirea. Metoda insistă să acorzi câteva minute acestui pas, astfel încât produsul să fie îndepărtat complet și uniform. Când rămân urme de șampon pe scalp sau pe lungimi, senzația de păr curat poate dispărea mult mai repede.

Valentina Vetrugno spune direct: „Este important să îți iei câteva minute să-ți speli părul și să te asiguri că clătești bine produsul.”

E genul de detaliu banal care, sincer, schimbă rezultatul mai mult decât ne place să recunoaștem.

Obține un păr curat și aerisit de la următoarea spălare

Dacă vrei versiunea cea mai simplă, reține așa: aplică șamponul în cinci puncte, masează blând cu buricele degetelor, repetă spălarea doar când scalpul este încărcat și nu te grăbi la clătire. Nu promite minuni peste noapte, dar îți oferă o rutină mai atentă și mai plăcută.

Iar farmecul ei e tocmai aici. Nu îți cere să schimbi tot raftul din baie, ci doar felul în care faci un gest pe care îl repeți deja. Data viitoare când îți speli părul, începe cu cele cinci puncte de aplicare și lasă-ți câteva minute în plus pentru masaj și clătire.