Imaginează-ți un oraș întreg care, timp de o săptămână, respiră și trăiește doar pentru design. Asta s-a întâmplat la Milano, unde, în ciuda contextului global tensionat și a prețurilor piperate la bilete de avion și cazare, peste jumătate de milion de oameni au venit să vadă cele mai noi creații din lumea designului de lux. Un eveniment atât de vast, încât a generat un sentiment copleșitor de FOMO (fear of missing out) chiar și pentru veterani.

Săptămâna Designului sau teama de a nu rata ceva

„Acesta este cel mai prost târg pentru oamenii cu «FOMO». Dacă mergeai la ceva, erai mereu îngrijorat că ai ratat altceva”, a spus Adrian Duenas, CEO al firmei de decorațiuni interioare BeDesign din Houston. Și, pe bune, cum să nu te simți așa? Cu peste 1.900 de expozanți la evenimentul principal, Salone del Mobile.Milano, și peste 1.000 de evenimente organizate în tot orașul, era practic imposibil să vezi totul.

Dar entuziasmul a fost palpabil. „În sfârșit, designul s-a trezit după ce a fost mort. Milan Design Week a devenit cel mai important eveniment de design din lume”, a adăugat Duenas. Cifrele confirmă acest entuziasm. Doar târgul a înregistrat 316.342 de vizitatori, o creștere de 4,5% față de 2025, cu 68% dintre participanți veniți din afara Italiei, în special din China și SUA.

Mick de Giulio, un renumit designer american, a completat tabloul: „A fost una dintre cele mai incitante săptămâni ale designului și devine din ce în ce mai bună și mai importantă. Este mult mai mare decât «show-ul» în sine, fireste ; o continuare a expozițiilor grozave atât în interiorul, cât și în afara spațiilor oficiale”.

Forme rotunde și o casă care te îmbrățișează

Dacă ar fi să alegem o singură tendință dominantă, aceea ar fi, fără îndoială, revenirea la formele moi, sculpturale și rotunjite. De la bucătării la fotolii și paturi, liniile ascuțite au fost înlocuite de curbe organice, menite să creeze un sentiment de confort și siguranță. O analiză publicată recent de Wwd subliniază că bucătăriile cu margini rotunjite, precum modelele Kora de la Arclinea sau Physis de la Molteni&C, transformă acest spațiu într-o continuare firească a livingului.

Designerul de interior Lauren Rottet a remarcat că aceasta nu e o noutate absolută. „Am crezut că aceasta este o tendință în bucătării de aproximativ patru ani… marile linii comerciale recuperează acum pentru producția de serie mare”, a spus ea. Printre piesele remarcabile s-au numărat fotoliul Palla de la Acerbis, canapeaua Ardy de la Cassina, cu formele sale voluminoase, și patul Lie Low creat de Faye Toogood pentru Poltrona Frau, inspirat direct din desenele artistei.

Când designul întâlnește ospitalitatea de lux

O altă direcție clară a fost explozia proiectelor născute din lumea ospitalității. Brandurile de design capitalizează pe boom-ul proiectelor hoteliere și contractuale la nivel mondial. Grupul italian Oniro, care deține licențe pentru Roberto Cavalli Home sau Etro Home, a dedicat un spațiu special serviciului său de design interior. Managerul general Thomas Munafò a explicat abordarea lor: „Funcționează alături de arhitecți și designeri de interior, sprijină atât soluții monobrand, cât și multibrand, dezvoltă mostre și randări pentru prezentare și coordonează o rețea largă de firme partenere și meșteri italieni până la instalare”.

Și nu sunt singurii. Brandul Extra Ordinario a debutat cu prima sa colecție, „Elemento”, în colaborare cu celebrul studio Yabu Pushelberg. „Elemento s-a născut din această noțiune de a dezbrăca o idee până la esența ei cea mai pură. Rezultatul este o colecție care se simte liniștită, ancorată și incredibil de ușor de integrat în viața de zi cu zi”, a declarat George Yabu, cofondatorul studioului. Chiar și galeria Nilufar a transformat un depozit într-un concept de hotel, Nilufar Grand Hotel, pentru a-și demonstra potențialul în redefinirea artei ospitalității.

Arta funcțională. Mai mult decât piese de muzeu

Te-ai gândit vreodată că un scaun pliabil poate fi o operă de artă? Anul acesta, Milano a demonstrat că funcționalitatea și estetica pot face casă bună. „Toată lumea a făcut un efort uriaș; o mulțime de lacuri și finisaje strălucitoare, și tonuri de pământ. Arta funcțională a fost o mare surpriză, corpuri de iluminat și scaune și lucruri care pot face parte dintr-un mediu”, a adăugat Adrian Duenas.

Un exemplu perfect a fost revenirea spectaculoasă a B&B Italia la târg după o absență de 25 de ani, marcând aniversarea de 60 de ani cu reeditarea scaunului pliabil Nena, creat de Richard Sapper. Tot în zona artei funcționale, brandul saudit Zaza Maizon și-a făcut debutul, prezentând piese sculpturale potrivite pentru spații de ospitalitate. „Suntem prima companie saudită de la începutul Salone care participă la târg”, a declarat cu mândrie arhitectul Abdulaziz Khalid Al Tayyash.

Ediția cu numărul 65 a Salone del Mobile.Milano este deja programată pentru 13-17 aprilie 2027. Totuși, liderii din industrie rămân prudenți în privința perspectivelor pentru 2026, monitorizând atent situația geopolitică. „Dacă criza se diminuează sau se rezolvă, am putea considera că 2026 este pe drumul cel bun și mai mult sau mai puțin aliniat cu 2025. totusi este clar că deocamdată doar observăm, deoarece putem face foarte puțin pentru a influența situația”, a concluzionat Feltrin, președintele federației italiene a industriei lemnului și mobilei.