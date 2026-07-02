Dacă lucrați mult la birou sau petreceți ore bune acasă fără să vă dați seama când a trecut timpul, un studiu recent aduce o veste simplă, dar utilă: nu doar activitatea fizică intensă contează, ci și pauzele scurte de mișcare între perioadele lungi de stat jos. Cercetătorii au asociat perioadele de peste 30 de minute consecutive petrecute stând jos sau culcat, în timpul stării de veghe, cu un risc mai mare de deces din cauza cancerului.

Studiul a analizat date de la peste 91.000 de participanți din UK Biobank, urmăriți în medie 12 ani. Concluzia cheie este că fiecare oră suplimentară de inactivitate prelungită zilnic a fost asociată cu o creștere cu 10% a riscului de deces din cauza cancerului. Înlocuirea unei ore de comportament sedentar zilnic cu activitate fizică ușoară a redus riscul asociat cu 12%.

Mișcarea obișnuită e la fel de importantă ca antrenamentele intense

Această observație poate fi pusă în practică fără a vă schimba radical stilul de viață. Activitatea fizică ușoară din studiu nu se referă la antrenamente complexe, ci la acțiuni cotidiene, cum ar fi călcatul sau spălatul vaselor. Pentru multe persoane care petrec mult timp în fața laptopului, în ședințe sau în mașină, aceste mici acțiuni reprezintă o reală oportunitate de mișcare.

Mai exact, înlocuirea a 30 de minute de inactivitate zilnică cu 30 de minute de activitate fizică moderată, precum mersul într-un ritm mediu, a fost asociată cu o reducere a riscului cu 8%. Intensitatea contează: riscul a fost cu 22% mai mic atunci când cinci minute de inactivitate au fost înlocuite zilnic cu cinci minute de activitate fizică viguroasă.

În programul zilnic, diferența practică este clară: dacă nu încape un antrenament complet, tot merită să întrerupeți perioadele lungi de stat pe scaun. O scurtă plimbare prin casă, mersul prin birou sau treburi mărunte făcute în picioare pot fi mai eficiente decât să rămâneți nemișcată până seara, când poate nu mai aveți energie pentru sport.

Statul jos peste 30 de minute declanșează un semnal de alarmă

Dr. Frederick Ho, autorul principal al studiului la Universitatea din Glasgow, a explicat că problema nu este doar timpul total petrecut stând jos, ci modul în care se acumulează acesta pe parcursul zilei.

„Datele noastre arată că statul jos pentru mai mult de 30 de minute la un moment dat este în mod special legat de un risc mai mare de cancer. Vestea bună este că întreruperea timpului petrecut stând jos cu ceva la fel de simplu ca o scurtă plimbare ar putea fi protectivă.” Vestă Diferențiere Sporturi de Echipă Portocaliu Copii Cumpără Vestă Diferențiere Sporturi de echipă Turcoaz Copii Cumpără Vestă Diferențiere Sporturi de echipă Albastru Copii Cumpără

Altfel spus, dacă aveți tendința să stați două-trei ore fără să vă ridicați deloc, aici apare un semnal de alarmă. Pentru o zi obișnuită, ideea utilă nu este perfecțiunea, ci fragmentarea: mai puțin „stau nemișcată până termin tot”, mai mult „mă ridic puțin între două lucruri”.

Conform Theguardian, cercetătorii au urmărit participanții folosind dispozitive portabile, nu doar răspunsuri din chestionare. Acest lucru conferă observației o validitate mai mare decât o simplă estimare din memorie, chiar dacă studiul rămâne unul observațional.

Asocierea dintre statul prelungit jos și riscul de deces din cauza cancerului

Este important și ce nu afirmă această cercetare. Autorii au efectuat o analiză statistică a unui studiu observațional, așadar nu au putut dovedi cauzalitatea. Aceasta înseamnă că studiul a găsit o asociere între statul prelungit jos și riscul de deces din cauza cancerului, nu a demonstrat direct că unul îl provoacă pe celălalt.

Totuși, pentru rutina zilnică, mesajul rămâne simplu și aplicabil: chiar și mișcarea ușoară merită luată în serios. Aceasta include nu doar mersul alert sau antrenamentele intense.

„Ghidurile actuale de sănătate se concentrează intens pe exercițiile moderate sau viguroase, însă descoperirile noastre arată că mișcarea ușoară nu ar trebui ignorată. Pe viitor, studiile clinice ne vor ajuta să depășim sfaturile generale și să dezvoltăm strategii personalizate pentru a întrerupe timpul petrecut stând jos.”

Trei momente zilnice în care merită să vă ridicați

Dacă doriți să transformați această idee într-un obicei simplu, începeți cu momentele în care stați cel mai mult fără pauză. De pildă: dimineața, după primele 30 de minute de lucru; după prânz, când reveniți la laptop; seara, când vă uitați la un episod sau stați cu telefonul în mână. Nu este nevoie de nimic spectaculos. Câteva minute prin casă, puțin mers, ceva făcut în picioare pot schimba ritmul zilei.

Dacă aveți deja obiceiul de a face sport, studiul aduce și pentru dumneavoastră un mesaj încurajator: nu este suficient să efectuați doar antrenamentul, apoi să rămâneți nemișcată perioade foarte lungi. Contează și ce se întâmplă între acele sesiuni.

Rezultatul relevant de reținut este simplu și concret: peste 30 de minute consecutive de stat jos au fost asociate cu un risc mai mare, iar gesturile mici, cum ar fi o plimbare scurtă, călcatul sau spălatul vaselor, au fost legate de un risc mai mic atunci când au înlocuit timpul sedentar.