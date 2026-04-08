O scenă de coșmar a fost descoperită într-o locuință din Marea Britanie, unde echipele de salvare au găsit nu mai puțin de 250 de câini trăind în condiții greu de descris. Intervenția a avut loc în urma unei sesizări, iar ceea ce au găsit autoritățile la fața locului a depășit orice imaginație.

O scenă de neimaginat

Echipele de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) au descris o locuință copleșită de mizerie și un miros insuportabil. La intrarea în casă, salvatorii au fost întâmpinați de un zgomot asurzitor, produs de sutele de animale speriate. „În 20 de ani de carieră, nu am văzut niciodată așa ceva. Zgomotul și mirosul te loveau imediat ce deschideai ușa”, a declarat unul dintre inspectorii prezenți la fața locului.

Proprietarii, un cuplu în vârstă, par să fi fost complet depășiți de situație. E drept că, la un moment dat, lucrurile au scăpat complet de sub control.

Câinii, găsiți peste tot

Animalele erau înghesuite în fiecare colț al casei. Căței de diverse rase și mărimi au fost găsiți în dormitoare, în baie, sub paturi și chiar în bucătărie, printre resturi menajere. Mulți dintre ei erau slăbiți, deshidratați și prezentau afecțiuni ale pielii din cauza condițiilor insalubre. Iar starea de igienă a locuinței era, clar, deplorabilă.

„Erau literalmente peste tot. În dormitoare, în baie, chiar și în bucătărie. E un miracol că au supraviețuit în asemenea condiții”, a adăugat un membru al echipei de salvare. Casa, una obișnuită cu trei dormitoare, devenise un adăpost improvizat pentru o populație canină uriașă.

O operațiune de salvare complexă

Evacuarea celor 250 de câini s-a dovedit a fi o provocare logistică imensă. V-ați putea imagina ce înseamnă să transporți și să evaluezi medical 250 de animale speriate și confuze? A fost nevoie de zeci de voluntari, medici veterinari și mai multe vehicule speciale pentru a duce la bun sfârșit operațiunea, care a durat peste 12 ore.

O misiune contra-cronometru.

Dar cea mai mare provocare abia acum începe. Hai să fim serioși, găsirea de adăposturi temporare și resurse pentru îngrijirea unui număr atât de mare de animale este o sarcină monumentală pentru orice organizație.

Ce se întâmplă cu animalele?

Toți cei 250 de câini au fost preluați și se află acum în grija mai multor centre RSPCA și a altor organizații partenere din țară. Fiecare animal este evaluat medical, tratat, vaccinat și microcipat. Proprietarii (un cuplu de peste 70 de ani) sunt în prezent investigați pentru neglijență și cruzime față de animale.

Procesul de recuperare va fi unul de durată, atât din punct de vedere fizic, cât și comportamental. „Fiecare dintre acești 250 de câini merită o a doua șansă. Va fi un drum lung, dar suntem hotărâți să le găsim familii iubitoare”, a concluzionat un reprezentant al salvatorilor.