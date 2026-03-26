Bucureștiul a devenit epicentrul modei din Europa de Est pentru câteva zile. Între 24 și 28 martie 2026, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27 adună peste 20 de designeri și proiecte unice, iar vedete precum Alessandra Stoicescu, Andreea Berecleanu, Adelina Pestrițu și Theo Rose nu au ratat ocazia de a-și etala cele mai spectaculoase ținute încă din prima zi.

Ținute spectaculoase în prima zi

Iar prima zi a fost despre strălucire. La prezentarea Kultho Diamonds, Theo Rose, Adelina Pestrițu și Alessandra Stoicescu au atras toate privirile. Numai că atmosfera a fost încinsă, pe bune, de influencerițele Maria Zvinca și Irisha, care au avut cele mai sexy apariții ale serii. Maria a purtat o rochie roșie din dantelă care i-a lăsat lenjeria intimă la vedere, în timp ce Irisha a optat pentru o fustă cu un șliț provocator.

Fiecare invitat și-a ales outfitul cu atenție.

Contrast pe covorul roșu

Prezentatoarea TV Albertina Ionescu și modelul Gina Chirilă au mizat pe ținute all-white, creând un contrast puternic cu Ana Maria Barnoschi, care a ales o variantă all-black, unde singura pată de culoare a fost rujul roșu. Dar cine a avut cea mai relaxată apariție? Ei bine, Andreea Berecleanu a optat pentru o pereche de jeanși, un sacou negru, pantofi stiletto și o geantă asortată. Printre vedetele prezente s-au numărat și Cleopatra Stratan, Otniela Sandu și Alexia Eram.

Mai mult decât un eveniment de modă

Ediția FW26/27 aduce și trei concepte noi care vor captiva publicul. Pe lângă prezentările clasice, organizatorii au pregătit:

Archive Sale – un pop-up special cu piese reprezentative din colecțiile arhivate ale designerilor români.

– un pop-up special cu piese reprezentative din colecțiile arhivate ale designerilor români. Influencer House – un spațiu dedicat exclusiv creatorilor de conținut.

– un spațiu dedicat exclusiv creatorilor de conținut. Sightless Fashion – o experiență unică multisenzorială (o premieră pentru un astfel de eveniment) pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

„Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este mai mult decât un eveniment de modă, este o platformă de exprimare creativă și un spațiu de redefinire a standardelor de design și performanță”, afirmă organizatorii.

Evenimentul reunește designeri nu doar din România, ci și din Polonia, Ucraina, Ungaria și Republica Moldova, confirmând astfel statutul de platformă regională importantă în industria modei.