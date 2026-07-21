Până acum, tricoul de fotbal stătea mai ales în registrul sport. Acum, Paris Hilton îl poartă ca rochie micro-mini într-o campanie de modă dedicată Cupei Mondiale FIFA 2026, iar mutarea arată că turneul vrea să vorbească și pe limba publicului atras de stil, nu doar de meciuri.

Consecința se vede imediat în piesa centrală a apariției: un tricou verde-turcoaz, refăcut în stilul anilor 2000, cu decolteu adânc în V, ajunge să funcționeze ca o declarație de modă, nu ca un articol de tribună. Rochia a fost creată de designerul Michael Ngo, iar personalizarea merge până la inscripția „PARIS 01”, scrisă din cristale argintii.

O bază sport, foarte recognoscibilă, este dusă într-o zonă glam prin câteva intervenții precise: nu prin volum complicat, ci prin materialul de plecare, linia foarte scurtă, decolteul adânc și detaliile strălucitoare care schimbă complet mesajul ținutei.

În imaginile campaniei, rochia are marginile decorate cu sclipici argintiu de artistul Leo Villalpando, iar styling-ul semnat de Marta Del Rio adaugă mâneci fără degete asortate și un choker gros din același material. Este o construcție care reia direct codurile anilor 2000, o estetică readusă recent în prim-plan.

Colaborarea dintre Paris Hilton și FIFA 2026

Campania mizează tocmai pe această combinație. Paris Hilton aduce un imaginar Y2K ușor de recunoscut, iar FIFA 2026 intră astfel într-un teritoriu de high-fashion și lifestyle care poate lărgi publicul evenimentului. Colaborarea, menționată de Thefashionspot, îi reunește pe Paris Hilton, designerul Michael Ngo și brandul de tehnologie Motorola.

Rolul specific al Motorola în parteneriat nu este detaliat.

Sportul începe să arate tot mai mult ca un podium

Mișcarea se înscrie într-o direcție deja vizibilă: evenimentele sportive mari caută tot mai des limbajul modei. Semnalul este că piesele sportive pot fi mutate elegant în garderoba de zi sau de seară dacă au un detaliu clar care le schimbă intenția.

Și nu e un episod izolat în jurul FIFA 2026. În același context, publicația noastră a scris deja despre designerul român Rafaela Pestrițu, care a creat costumele pentru Shakira și dansatorii săi la finala competiției.

În ținuta lui Paris Hilton, un astfel de detaliu este chokerul gros, făcut din același material ca rochia.