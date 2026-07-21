Până acum, Jennifer Lopez era numele care apărea la evenimentele de modă în ținute extravagante. Pe 17 iulie, în Italia, a mutat accentul puțin mai personal: a legat apariția de la Dolce & Gabbana de o celebrare în avans a zilei sale de naștere, alături de sora ei mai mică, Lynda Lopez.

Pe 17 iulie, artista a urcat pe scenă pentru un mini-concert surpriză la evenimentul de închidere al colecțiilor Dolce & Gabbana Alta Moda, Alta Sartoria și Alta Gioielleria. Apariția care a atras imediat privirea a fost construită ca un costum de spectacol în toată regula: un body negru din dantelă, acoperit cu șiraguri aurii, un colier masiv, dresuri plasă prinse cu portjartiere, o pelerină neagră brodată cu flori aurii și o coroană.

Ținuta spune exact de ce Jennifer Lopez rămâne un reper de stil pentru atât de multe femei: nu pentru că ar fi ușor de copiat integral, ci pentru felul în care își asumă silueta, strălucirea aurie și detaliile teatrale fără să pară costumată. Pentru Dolce & Gabbana, asocierea vine firesc, mai ales că artista are o colaborare de lungă durată și o relație strânsă cu brandul.

Celebrări duble cu sora Lynda Lopez

După concert, Jennifer Lopez și-a sărbătorit anticipat ziua de naștere printr-o petrecere dublă cu Lynda Lopez. Artista urmează să împlinească 57 de ani pe 24 iulie, iar ideea unei aniversări împărțite cu sora ei schimbă puțin registrul unei apariții foarte glam: dincolo de bijuterii și coroană, rămâne și partea aceea recognoscibilă pentru multe dintre noi, în care vrei să ții aproape oamenii tăi la un moment important.

Pe Instagram, Jennifer Lopez a arătat fragmente din această escapadă cu sora ei: deserturi, băi de lux, sesiuni de bronzat la malul mării și ieșiri în oraș. Potrivit Harpersbazaar, artista a documentat astfel călătoria ca pe o combinație între vacanță, aniversare și modă.

Mesajul emoționant pentru sora ei

Jennifer Lopez a scris chiar ea, într-un mesaj dedicat Lyndei Lopez:

„O excursie de surori pentru o zi de naștere dublă este întotdeauna o idee bună!! Te iubesc, Lynnie!! La mulți ani!!”

În felul acesta, apariția din Italia a mers pe două direcții în același timp: imaginea de icon de stil, pe care Jennifer Lopez o întreține de ani buni la evenimente de modă și pe covorul roșu, și imaginea unei femei care își celebrează succesul și feminitatea aproape de 57 de ani, fără să lase partea personală în culise.