Kendra Wilkinson, fosta vedetă Playboy ajunsă agent imobiliar, recunoaște public că se gândește să renunțe la noua ei profesie. La 40 de ani, ea a mărturisit recent că se simte folosită de clienți și copleșită de un mediu de lucru dominat de bărbați.

Te-ai gândit vreodată să o iei de la capăt profesional după un divorț sau o pauză lungă? Ei bine, povestea ei ne arată că reconversia profesională nu este doar despre obținerea unei diplome. Este despre lupta continuă de a te impune într-o lume care adesea te judecă după aparențe sau trecut.

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Fosta vedetă și-a luat licența în imobiliare în anul 2020. A vrut să își reconstruiască viața după divorțul de Hank Baskett și a ajuns chiar să fie protagonista unui serial care îi urmărea pașii ca agent.

Lupta într-o lume a bărbaților

Numai că realitatea din teren s-a dovedit mult mai dură. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Kendra a fost extrem de sinceră legat de epuizarea ei emoțională.

„Nu mă simt bine. Trebuie să zâmbesc ca și cum totul ar fi în regulă, când pur și simplu nu este.” – Kendra Wilkinson, agent imobiliar

Domeniul imobiliar nu înseamnă doar case, ci interacțiuni umane constante. Iar aici lucrurile devin complicate. Așa cum arată un articol publicat recent de Theblast, ea a subliniat cât de greu îi este ca femeie în această industrie.

„Să fii o femeie înconjurată uneori de bărbați este înfricoșător, simt că nu este loc pentru mine de multe ori, chiar și atunci când îmi fac partea mea de treabă.” – Kendra Wilkinson, agent imobiliar

Ea a menționat că oamenii au folosit-o pentru statutul ei de celebritate și apoi au dat-o la o parte, deși ea nici măcar nu se mai consideră o vedetă.

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Sănătatea mentală și presiunea imaginii

Și să fim serioase, de câte ori nu ne-am simțit și noi fix așa la birou, luptând să fim luate în serios? Pentru Kendra, presiunea a culminat cu o criză severă în 2024. A ajuns la spital cu un atac de panică, simțind că nu mai poate respira. Ea a explicat că a atins pragul de jos și că „murea de depresie”, legând această suferință de traumele din perioada în care filma „Girls Next Door”.

Dar dincolo de carieră, ea a ales să facă pace cu propriul corp. Deși a primit comentarii răutăcioase despre cum a îmbătrânit, a decis să renunțe la filtre și să se arate exact așa cum este. E drept că a apelat la un tratament medicamentos din clasa GLP-1 pentru a slăbi, reușind să încapă din nou în blugii mărimea șase, însă scopul ei principal a fost să își recâștige energia și starea de bine.

Ce poți face când ajungi la limită

Dacă te regăsești vreodată în epuizarea ei, ia o pauză și reevaluează-ți granițele. Kendra însăși s-a retras temporar din industrie în urmă cu doi ani pentru a se concentra pe copiii ei, Hank IV și Alijah, și pe propria sănătate mentală.

În acest moment, vedeta se află la o răscruce și recunoaște că este speriată. Decizia finală de a renunța sau de a continua depinde exclusiv de cum va reuși să gestioneze echilibrul dintre viața personală și un mediu profesional care o consumă enorm.