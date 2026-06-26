Dua Lipa a transformat eșarfa de cap într-unul dintre cele mai ușor de „furat” trucuri de stil ale verii, după ce a apărut purtând-o repetat în luna de miere din Italia, alături de noul ei soț, Callum Turner. În fotografiile postate pe Instagram, baticul nu apare ca un detaliu întâmplător, ci ca piesa care leagă ținutele între ele: practic, elegant și surprinzător de ușor de adaptat și la o zi obișnuită în oraș.

Dincolo de vacanța italiană și imaginile perfecte, ideea care merită luată acasă e simplă: un accesoriu mic rezolvă două lucruri dintr-o mișcare. Ține părul departe de față când e cald, când bate vântul sau când umiditatea face ce vrea ea. Și, în același timp, face ca un maiou alb și o pereche de blugi să pară gândite, nu aruncate pe tine în grabă.

Baticul: două variante simple, același efect de vacanță liniștită

Într-una dintre imagini, cântăreața poartă o batistă albastru-pudră, legată peste creștet și prinsă sub părul ei lung, închis la culoare, lângă o ținută albă formată din maiou și blugi. E genul acela de combinație foarte simplă care arată imediat mai scump fără să fie încărcată.

Iar în alte fotografii, a schimbat pastelul cu o variantă bleumarin, cu model alb clar, purtată peste linia părului și legată la ceafă. Acolo accesoriul completează coliere aurii și un bikini metalic. Practic, aceeași piesă merge în două direcții: curat și relaxat ziua, mai glam pentru plajă sau barcă.

Aici stă și farmecul trendului. Nu ai nevoie de o lună de miere în Italia ca să-l porți. Poți să-l adaugi la o ținută de weekend, la drumul spre birou în zilele în care părul nu cooperează sau la o ieșire de seară când vrei ceva diferit, dar fără efort mare.

De ce funcționează baticul atât de bine când e cald

Frumusețea eșarfei de cap stă tocmai în partea ei practică. Ține părul departe de față în plimbările cu barca, ascunde efectele umidității între sesiunile de înot și schimbă instant chiar și cea mai simplă ținută într-una care pare mai intenționată. Dacă ai breton, fire rebele pe conturul feței sau zile în care rădăcinile nu mai arată ideal, exact aici baticul își face treaba.

Dar mai are un avantaj: intră foarte bine în estetica de „quiet luxury”, acel stil care nu strigă după atenție, dar arată îngrijit și scump prin alegeri simple. O eșarfă bine legată, în culori curate, face fix asta.

Trucul hairstylistului Lacy Redway pentru fixare

Dacă ai încercat vreodată să porți un batic și după 20 de minute a alunecat, partea asta te interesează cel mai mult. Potrivit Allure, hairstylistul Lacy Redway a explicat un truc foarte simplu pentru fixare.

„Pentru a fixa eșarfa, încrucișați două ace în spatele urechilor, unde nu sunt foarte vizibile.”

E genul de detaliu mic care face diferența dintre „arată bine în poză” și „pot chiar să ies așa din casă”. Dacă vrei să suporți mai ușor o zi umedă, o plimbare lungă sau o terasă cu vânt, fixarea contează mai mult decât modelul.

Cum o porți chiar dacă nu pleci nicăieri vara asta

Cea mai simplă variantă este exact cea pe care a ales-o Dua Lipa: peste creștet, cu nodul ascuns sau legat la ceafă. Merge cu părul lăsat liber, mai ales dacă vrei să îmblânzești partea din față și să păstrezi restul cât mai natural. Și merge foarte bine cu haine pe care deja le ai: cămașă albă, tricou simplu, blugi, costum de baie, rochie slip.

Și dacă vrei un look mai curat, inspirat din varianta albastru-pudră, caută o eșarfă în tonuri pastel și poart-o cu alb sau denim. Dacă preferi ceva mai puternic, modelul bleumarin cu imprimeu alb are acel aer clasic care merge imediat cu bijuterii aurii și piese neutre.

Ce e util la trendul ăsta e că nu cere o garderobă nouă. Cere doar un accesoriu bun și puțină atenție la felul în care îl legi. Restul vine aproape singur.

Ce merită să urmărești când alegi o eșarfă

Datele disponibile până acum nu precizează tipuri de țesături, metode suplimentare de prindere sau magazine anume. Așa că, dacă vrei să reproduci ideea fără complicații, reperul cel mai sigur rămâne vizualul: o eșarfă în nuanțe curate, ușor de asortat, purtată astfel încât să acopere linia părului și să lase ținuta să respire.

Numai că secretul nu este să copiezi perfect o fotografie, ci să iei ce funcționează pentru viața ta reală. Un batic într-o zi cu părul rebel, la cafea, la cumpărături sau într-un weekend plecat din oraș poate face mai mult decât încă un produs de styling.

Ultimul detaliu memorabil rămâne chiar imaginea care a pornit totul: Dua Lipa, pe un pat de hotel, cu o cafea, o carte, un maiou alb, blugi și o eșarfă albastru-pudră legată simplu. Atât de puțin, și totuși suficient.