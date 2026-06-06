Prințul Carl Philip al Suediei a marcat Ziua Națională a țării sale într-un mod care a topit pur și simplu inimile tuturor. A publicat o fotografie rară și emoționantă alături de mezina familiei, prințesa Ines, în vârstă de doar 15 luni.

Știi momentul ăla când îți îmbraci copilul de sărbătoare și abia aștepți să împarți bucuria cu toată lumea? Fix asta a făcut și familia regală suedeză, demonstrând că mândria de părinte este absolut la fel peste tot. Pentru noi, mamele care jonglăm zilnic cu poze mișcate și copii care refuză să stea la cadru, o astfel de imagine de familie este o dovadă clară că bucuriile simple sunt de fapt cele mai prețioase.

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O aparitie plina de candoare

Micuța Ines, al patrulea copil al cuplului regal, a venit pe lume în februarie 2025. De atunci, aparițiile ei publice au fost extrem de rare și atent selectate de părinții ei, care încearcă să îi ofere o copilărie cât mai normală.

În fotografia distribuită de Palatul Suedez, Carl Philip poartă un costum albastru impecabil, cravată neagră și șapcă navală. Iar în brațele lui se află Ines, ținută ușor întoarsă de la aparat, dar arătând absolut adorabil într-o rochiță tradițională în culorile steagului suedez. Părul ei a fost prins delicat cu o bentiță asortată, detaliu care a atras imediat atenția mămicilor din mediul online.

Imaginea a fost însoțită de o urare scurtă și caldă.

„Vă dorim o zi națională fericită!” – Palatul Suedez

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, fanii regali au reacționat cu entuziasm la această ipostază inedită de tată și fiică. Comentariile au curs pe rețelele de socializare.

„La mulți ani de Ziua Națională, vă doresc numai bine Prințule Carl-Philip și micuță și dulce Prințesă Ines și tuturor din familia voastră.” – Urmăritor pe Instagram

Visul unei familii numeroase

Prințesa Sofia, mama micuței, a vorbit mereu deschis despre dorința ei de a avea o casă plină de copii și forfotă. Într-un interviu sincer acordat revistei Vogue Scandinavia, ea a mărturisit cât de mult a contat acest vis pentru ea.

„Am visat întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna la o familie. Este unul dintre cele mai mari obiective ale mele în viață. Nu toată lumea are asta, eu am avut-o.” – Prințesa Sofia, mama prințesei Ines

Ea a explicat cum dinamica s-a schimbat pe parcurs. Venind amândoi din familii cu câte trei copii, credeau inițial că acela va fi numărul ideal și pentru ei.

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Dar viața are propriile planuri, ?

„Dar, din fericire, este un bonus pe drum. Ne simțim foarte smeriți și recunoscători. Poate că nu era în plan, dar acum suntem foarte, foarte entuziasmați. În special copiii.” – Prințesa Sofia, Mama prințesei Ines

Următorul moment cu adevărat special pentru familia regală suedeză este legat de aniversarea nunții lor din 13 iunie. Această dată coincide emoționant cu ziua în care a fost botezată micuța Ines. Până la noi portrete oficiale, rămâne de văzut dacă palatul va decide să mai lase publicul să tragă cu ochiul la viața lor de familie prin alte instantanee la fel de relaxate.