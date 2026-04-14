Lanțul de magazine M&S a devenit un reper pentru pasionații de frumusețe care caută alternative accesibile la parfumurile de designer, iar prețurile încep de la doar 8 lire sterline. Colecția lor Apothecary, în special, s-a impus ca o destinație pentru oricine dorește un miros scump, dar fără eticheta de preț a brandurilor celebre.

De la TikTok la succesul din magazine

În 2022, parfumul Warmth eau de parfum de la M&S a devenit viral pe TikTok, grație comparațiilor cu Le Labo Santal 33. Acesta nu este singurul parfum de designer cu care au fost asociate creațiile M&S, e drept că povestea a început cu un succes răsunător. Marca și-a extins mare gama de atunci, oferind opțiuni comparate adesea cu Wood Sage & Sea Salt de la Jo Malone sau Cheirosa 62 de la Sol de Janeiro, pentru cei care caută o alternativă mai accesibilă.

Parfumurile de designer pot ajunge ușor la prețuri de trei cifre, însă aceste arome M&S pornesc de la doar 8 lire sterline, fiind mult mai prietenoase cu portofelul. Indiferent dacă preferi arome proaspete sau moscate, florale sau fructate, aceste parfumuri M&S merită încercate, mai ales dacă îți plac Le Labo, Jo Malone sau Carolina Herrera.

Alternative pentru arome iconice

Alternativa M&S la Le Labo a devenit rapid un clasic. Provenind din gama Apothecary a gigantului de pe strada mare, parfumul Warmth de la M&S combină note aromatice de cardamom, scorțișoară, lemn de cedru și lemn de santal pentru a evoca o aromă care rivalizează cu Santal 33. Infuzat cu uleiuri esențiale, parfumul încălzitor vine într-o sticlă de 50 ml – aceeași dimensiune ca Le Labo, dar costă cu 160 de lire sterline mai puțin, adică 12 lire sterline.

Fanii au comparat această aromă cu parfumul emblematic Wood Sage & Sea Salt de la Jo Malone (care începe de la 56 de lire sterline). Iar la 8 lire sterline, apa de toaletă Sea Salt and Neroli de la M&S este o adevărată afacere. Deși nu am testat-o încă personal, ea prezintă note de neroli, mandarină și sare de mare moscata, împrumutându-i arome sărate, proaspete și pământii similare cu parfumul Jo Malone.

Varietate pentru toate gusturile

Căutați o alternativă ieftină la o populară apă de toaletă pentru bărbați? Ei bine, acest parfum Black Pepper a fost comparat cu Davidoff Adventure (30 de lire sterline) pe TikTok. M&S a menționat că apa sa de toaletă îmbină note de vanilie cu ambră, rezultând un parfum cald, dulce și condimentat, la doar 12 lire sterline.

Dacă sunteți un devotat al Sol de Janeiro, în special al Brazilian Crush Cheirosa 62 (19,20 lire sterline), această apă de toaletă de la M&S este considerată similară. Esența proaspătă de fistic se combină cu note subtile de tuberoză și boabe de tonka, rezultând un parfum pe care M&S îl descrie ca fiind „care amintește de produse de patiserie calde și de flori delicate”. Costă 8 lire sterline.

O alternativă la YSL Black Opium eau de parfum (102 lire sterline), binecunoscut pentru aroma sa de cafea neagră și vanilie, este Midnight Blossom eau de toilette. Aceasta îmbină note de iasomie dulce, tuberoză și ambră pentru „florale delicate și subtonuri calde, moscate”, conform M&S. Prețul? 12 lire sterline.

Luxul accesibil continuă

Sora mai matură a parfumului Velvet Rose de la M&S, acum scos din producție, este Velvet Amber, considerat un rival chiar mai bun pentru iconicul Chanel No5 (126 de lire sterline). Oferind o alternativă de pe strada mare, ai putea adăuga Velvet Amber de la M&S în coșul tău online de 12 ori înainte de a egala prețul ofertei de designer. Descris ca „un parfum bogat de ambră” de către retailer, te poți aștepta la note de vârf parfumate de neroli, amestecate cu flori albe îndrăznețe. Și acesta costă 12 lire sterline.

TikTok susține că această apă de toaletă seamănă puternic cu parfumul Coco Mademoiselle de la Chanel (126 de lire sterline). M&S o descrie ca „o fuziune florală delicată”, cu iris, iasomie și bergamotă, alături de floare de portocal și vetiver, ambră și paciuli ca bază. Optând pentru aceasta în detrimentul parfumului de designer, vei economisi peste 100 de lire sterline, pentru că prețul este de doar 12 lire sterline.

Dacă iubești Daisy de Marc Jacobs (54 de lire sterline), TikTok crede că vei iubi această apă de toaletă prietenoasă cu portofelul. Parfumul M&S combină note de vanilie și lemn de santal, alături de grapefruit dulce și floral și gardenie, pe care retailerul le descrie ca fiind „floral și fermecător”. Costă 8 lire sterline.

Magazinul Warm Neroli este considerat de TikTok un rival al parfumului Lady Million de la Paco Rabanne (89 de lire sterline). Alternativa mai ieftină se caracterizează prin note similare de neroli și citrice. Prezentat ca un parfum proaspăt cu tonuri pământii, produsul de 100 ml, la un preț redus, este descris ca „elegant și încălzitor”. Prețul său este de 12 lire sterline.

Această apă de toaletă Fresh Mandarin se spune că oferă o alternativă accesibilă la Good Girl de Carolina Herrera (98 de lire sterline), care a fost etichetată ca „intens seducător”. Parfumul M&S prezintă coacăze negre fructate, floare de portocal și mandarină ca eveniment principal, cu iasomie, ylang ylang și trandafir pentru un acompaniament floral la boabe de tonka dulci, vanilie, ambră și lemn de santal. Și el costă 12 lire sterline.

Aducând aminte de parfumul La Vie Est Belle de Lancome (97 de lire sterline), parfumul Pink Pepper de la M&S este considerabil mai ieftin, la 12 lire sterline. Parfumul de designer este iubit pentru aroma sa bogată, fructată, iar opțiunea mai ieftină de la M&S echilibrează note similare de floare de portocal și iasomie, stratificate peste o bază dulce de vanilie, moscuri de ambră și paciuli.

Această apă de toaletă Red Berries and Rose de la M&S a fost comparată cu Sì de Giorgio Armani (69 de lire sterline), datorită aromei sale dulci. Cu fructe de pădure roșii și trandafir, combinate cu note de bază calde de vanilie și ambră, acest parfum de pe strada mare este o adevărată afacere la doar 8 lire sterline.