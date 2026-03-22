Leah Kateb, una dintre cele mai populare concurente din recentul sezon „Love Island”, a dezvăluit în sfârșit secretul parfumului său. Este vorba despre o apă de toaletă cu rodie care costă doar 85 de lei și care, spune ea, îi garantează complimente de fiecare dată când o poartă.

Secretul dezvăluit pe Instagram

Totul a pornit de la o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram. Fanii au fost curioși să afle ce parfum folosește vedeta, iar răspunsul ei a venit rapid, surprinzând pe toată lumea prin simplitatea și accesibilitatea alegerii sale. Iar Leah nu s-a sfiit să ofere detalii.

„E aroma mea semnătură de ceva vreme,” a mărturisit ea fanilor. „Am încercat multe parfumuri scumpe, de nișă, dar mereu mă întorc la acesta.”

O aromă dulce, dar proaspătă

Dar ce anume face acest parfum atât de special? La prima vedere, pare o simplă aromă fructată. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Vorbim despre Pomegranate & Red Berries Fragrance Mist de la The Body Shop, un spray de corp (care persistă la fel de bine ca o apă de toaletă) ce combină notele vibrante de rodie și fructe roșii cu accente subtile de cireșe și trandafir.

„Este dulce, dar nu grețos, și are o prospețime fructată care pur și simplu te face să zâmbești,” a explicat Leah Kateb.

O combinație irezistibilă.

„Nu există zi să nu mă întrebe cineva ce parfum folosesc”

Dincolo de descrierea notelor, cel mai bun argument pentru popularitatea acestui parfum pare să fie reacția celor din jur. V-ați gândit vreodată că un spray de corp atât de accesibil poate întoarce atâtea capete? Se pare că da. Leah susține că este oprită constant de oameni care vor să afle ce poartă.

„Pe bune, nu există zi în care să-l port și să nu mă întrebe cineva ce parfum folosesc. E incredibil! De la casiera de la supermarket până la fete în club, toată lumea e curioasă,” a povestit vedeta pe contul său de social media.

Un lux accesibil de doar 85 de lei

Hai să vedem și partea cea mai bună. Parfumul preferat al lui Leah Kateb are un preț recomandat de 85 de lei pentru sticla de 100 ml (un preț excelent pentru cantitatea oferită) și este disponibil în magazinele brandului și online. E drept că, după dezvăluirea făcută de vedetă, stocurile au început să se epuizeze rapid.

„Și cel mai tare e că nu trebuie să spargi pușculița pentru el. E un lux accesibil, ceea ce iubesc,” a concluzionat ea.