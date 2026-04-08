Redacția noastră a intrat în posesia unui document care, la prima vedere, pare să explice politica de confidențialitate a Google. Textul detaliază modul în care gigantul tehnologic folosește datele și cookie-urile, oferind utilizatorilor două opțiuni principale. totul se rezumă la un singur click.

Accept all sau Reject all?

Prima și cea mai vizibilă opțiune este cea de acceptare totală. Compania este foarte directă în privința a ceea ce implică această alegere. „Dacă alegeți «Accept all», vom folosi, si, cookie-uri și date pentru a dezvolta și îmbunătăți noi servicii, a livra și măsura eficacitatea reclamelor, a afișa conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră, a afișa reclame personalizate, în funcție de setările dumneavoastră.” Pare destul de clar, nu-i așa? E drept că transparența este totală aici, utilizatorul știind exact la ce își dă consimțământul.

Ce se întâmplă la refuz?

În schimb, dacă un utilizator alege calea refuzului, lucrurile stau puțin diferit. Documentul precizează: „Dacă alegeți «Reject all», nu vom folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare.”

O declarație tranșantă.

Dar stai puțin, ce înseamnă asta mai exact pentru experiența online? Iar conținutul și reclamele nepersonalizate, conform textului, sunt influențate de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dumneavoastră generală.” Așadar, chiar și fără accept, o anumită formă de contextualizare tot are loc, însă fără a se baza pe activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările Google precedente.

Dincolo de reclame

Compania subliniază că o parte din colectarea de date nu este legată doar de publicitatea personalizată, ci și de funcționarea de bază a platformelor sale. În document se menționează că se „folosim cookie-uri și date pentru a livra și menține serviciile Google, a urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului, a măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și a îmbunătăți calitatea acestora.” Practic, gigantul tehnologic explică faptul că o parte din colectarea de date este esențială pentru funcționarea de bază a serviciilor sale (de la Gmail la YouTube).

Opțiuni suplimentare și control

Numai că utilizatorii nu sunt lăsați doar cu două butoane. Există și o cale de mijloc, pentru cei care vor să aibă un control mai granular. Documentul îndeamnă: „Selectați «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.”

Compania menționează explicit că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și ajusta preferințele.