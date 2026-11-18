Pantofii Nike Air Force 1 Low creați împreună cu Travis Scott și jocul GTA VI au două lansări anunțate: pe 21 noiembrie 2026 în aplicația SNKRS și pe 23 noiembrie pe site-ul Cactus Jack. Pentru cumpărătoarele din România, rămâne de verificat dacă modelele vor apărea în oferta locală și dacă site-ul Cactus Jack va livra aici.

Cele două date înlocuiesc informația anterioară potrivit căreia pantofii ar fi apărut în ziua lansării jocului. Aplicația SNKRS este disponibilă prin Nike România, dar asta nu înseamnă că orice produs lansat acolo poate fi comandat din România.

Cât costă pantofii și ce modele sunt anunțate

Prețul indicat pentru fiecare dintre cele două modele Air Force 1 Low prezentate, unul alb și unul negru, este de 130 de dolari. Suma nu este un preț în lei pentru România și nu include un cost de livrare stabilit pentru acești pantofi.

Modelul negru are o suprafață cu aspect de piele de crocodil. În interior, pantoful stâng are model de camuflaj, iar cel drept este negru. Perechea albă are o suprafață netedă și lucioasă; în interior, pantoful drept este mov, iar cel stâng are desenul unei hărți.

În colecție sunt menționate și o pereche multicoloră, tricouri și hanorace. Nu este stabilit ce produse vor fi oferite la fiecare lansare, ce mărimi vor exista sau cât vor costa hainele. O altă variantă de pantofi, cu treceri de culoare, ar urma să fie distribuită doar de Travis Scott.

Ce se știe despre cumpărarea din România

Lansările din 21 și 23 noiembrie au fost descrise ca trageri la sorți pentru dreptul de a cumpăra. Pașii de înscriere, intervalul în care se poate participa și condițiile pentru cumpărători nu sunt încă precizate. Ora de 10 AM, ora coastei de est a Statelor Unite, a fost indicată pentru lansarea hainelor pe SNKRS din 21 noiembrie, nu confirmată separat pentru pantofi.

La 18 noiembrie, colaborarea GTA VI nu apărea în lista de lansări afișată pe pagina Nike pentru România. În aceeași zi, magazinul Cactus Jack afișa doar o pagină de așteptare, fără produse sau condiții de livrare. Nu se știe încă dacă acesta acceptă comenzi din România și ce taxe ar apărea la plată.

Pentru comenzile făcute prin Nike România, livrarea obișnuită costă 50 de lei sub 400 de lei pentru membrii Nike și sub 800 de lei pentru cei care cumpără fără a fi membri; peste aceste praguri este gratuită. Nike indică între 3 și 10 zile lucrătoare pentru această livrare. Livrarea rapidă costă 90 de lei și durează, în general, între 2 și 5 zile lucrătoare. Acestea sunt regulile generale Nike România, nu costul final confirmat al unei perechi din colaborare.

Ce verifici la cele două lansări