Dior a dus ochii verzi, strălucitori, direct pe podiumul de toamnă/iarnă 2026, la show-ul prezentat la Musée Rodin din Paris. Look-ul a fost construit de Peter Philips, directorul de creație și imagine pentru machiaj al Dior, pe un ten curat, neted, cu foarte puțină culoare în restul feței, astfel încât pleoapele să rămână în prim-plan.

Potrivit Elle. Pentru public, mesajul e limpede: nu e nevoie de o schimbare completă a machiajului pentru a prelua tendința. Dior a ales un singur accent puternic, verdele metalic, și l-a lăsat să conducă întregul look. Momentul contează și el, pentru că produsele din colecția de toamnă Lucky Clover vor fi lansate pe 15 august, iar direcția pentru sezonul rece este deja conturată.

Machiajul a apărut într-un decor care a continuat aceeași idee vizuală: modelele au defilat pe o potecă acoperită cu palmieri, cu părul lăsat liber și cât mai natural, aranjat de stilistul Guido Palau, iar manichiura a mers în aceeași familie cromatică, cu ojă verde metalică asortată cu pleoapele. E genul de construcție în care un singur accent vibrant este susținut de un rest foarte aerisit.

Piele luminoasă și buze aproape nude completează machiajul cu verde

Peter Philips a folosit pentru pregătirea tenului Dior Prestige Micro-Brume de Rose și Dior Prestige La Crème, apoi fondul de ten Dior Forever Skin Glow. Pe obraji a adăugat doar un strop de culoare, pe punctele înalte ale feței a aplicat Dior Backstage Glassy Glow Stick 017 Glossy Jelly, iar pe buze a ales Dior Addict Lip Maximizer în 001 Pink.

Formula acestui look rămâne ușor de tradus și în viața de zi cu zi: dacă ochii sunt intenși, restul machiajului rămâne simplu. Un ten luminos, buze roz discrete și păr purtat relaxat fac verdele metalic mai ușor de integrat atât într-un context de zi, cât și seara.

În prezentarea Dior, accentul nu s-a oprit la o simplă pată de culoare. Totul a fost legat de ideea de natură și de strălucire, iar verdele a funcționat ca fir vizual comun, de la pleoape la unghii.

Cum adaptezi machiajul pentru un program aglomerat

Nu e nevoie de un machiaj complet de podium pentru a prelua ceva din trend. Cea mai rapidă variantă este să păstrezi doar accentul verde de pe ochi și să lași restul rutinei neschimbat. Dior a mers pe eyelinere și farduri de pleoape verzi strălucitoare din viitoarea colecție Lucky Clover, ceea ce lasă loc atât pentru o linie fină, cât și pentru o pleoapă mai colorată.

Dacă dimineața ai puțin timp, eyelinerul verde oferă cel mai vizibil efect cu cel mai mic efort. Pentru seară sau pentru un look mai pronunțat, fardul verde metalic aplicat pe pleoapă păstrează spiritul văzut la Dior. Restul feței rămâne calm, iar rutina nu se complică inutil.

Și garderoba poate susține direcția aceasta. La Dior, verdele vine dintr-o poveste legată de natură și de reflexe metalice, așa că se potrivește ușor cu piese simple, curate, fără alte accente foarte puternice. Când machiajul are deja un punct clar de interes, ținuta nu trebuie să intre în competiție cu el.

Dior insistă pe verde, un cod vizual puternic

Nu e un accident de podium. Jonathan Anderson a introdus constant elemente naturale și tonuri verzi în creațiile sale pentru Dior. În colecția haute couture de primăvară a apărut o geantă tip poșetă cu franjuri smarald, iar sandalele „nufăr” din colecția de debut toamnă/iarnă 2026 au devenit virale. Acum, aceeași direcție ajunge și în beauty.

Pentru cele care urmăresc ce rămâne relevant după show, acest transfer din modă în machiaj contează. Când un cod vizual trece din haine în makeup, are șanse mai mari să se fixeze ca direcție de sezon. În cazul Dior, accentul pe ochi și revenirea insistentă la verde arată o linie estetică bine legată între podium și zona de beauty.

De aceea, verdele nu apare aici ca o alegere izolată sau dificil de purtat, ci ca o culoare energică, susținută de întregul univers vizual al colecției. În varianta metalică, el poate scoate din rutină un machiaj altfel foarte simplu.

Colecția Lucky Clover: ce merită urmărit din lansarea din 15 august

Colecția Lucky Clover ajunge pe 15 august și de acolo vine partea cea mai interesantă pentru fanele de beauty: eyelinerele și fardurile verzi strălucitoare folosite la show vor coborî din zona de inspirație în zona de produs. Informațiile disponibile până acum indică exact direcția cromatică și tipul de finisaj, nu și lista completă de prețuri.

Dacă vrei să testezi trendul fără să-ți reinventezi trusa, merită urmărite trei elemente din look-ul Dior: un verde metalic pe ochi, un ten luminos care nu pare încărcat și o buză roz discretă. Restul s-a văzut deja la Paris: cu părul liber, manichiură în aceeași gamă și o singură culoare purtată coerent, machiajul arată actual fără să pară complicat.