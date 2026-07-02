Ngozi Edeme, cunoscută sub numele de Painted by Esther, make-up artista care lucrează cu Doechii, Naomi Campbell, Viola Davis și Raye, având aproape un milion de urmăritori în social media, a detaliat produsele pe care le utilizează frecvent și modul în care realizează un machiaj rezistent. Un aspect relevant este că printre preferatele sale se numără atât produse premium, cât și un fond de ten accesibil de la NYX Professional Makeup, pe care îl evaluează cu „10 din 10”.

Practic, selecția sa este următoarea: pentru un finisaj cremă-mat, Edeme recomandă Yummy Skin Blurring Balm de la Danessa Myricks Beauty și Make ‘Em Wonder Soft Matte Foundation de la NYX Professional Makeup. Despre varianta NYX, precizează că este „10 din 10”, detaliu important pentru un produs accesibil. De asemenea, subliniază că rezistența machiajului provine din straturi bine aplicate de fond de ten, corector și pudră, nu dintr-un primer ales la întâmplare.

Edeme este o make-up artistă complet autodidactă, afirmând că a ajuns în acest punct prin exercițiu obsesiv. Prima colaborare cu o celebritate a fost cu Ari Lennox, pentru o ședință foto, moment din care cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă.

„Decât să mă concentrez pe studii, preferam să machiez sau să mă gândesc la machiaj, și mi-am zis: «OK, aici e ceva». Am continuat să exersez, și să exersez, și să exersez, și în cele din urmă am obținut primul meu client celebru, Ari Lennox, pentru o ședință foto. I-am făcut machiajul, și de acolo s-a dezvoltat totul.”

Povestea sa este semnificativă și prin faptul că nu vine dintr-un traseu clasic, ci din pictură și schițe. Această experiență, spune ea, a ajutat-o să înțeleagă cum se potrivesc și cum se creează nuanțele. Dacă v-ați simțit vreodată copleșită în fața raftului de blush, considerând că „toate par prea mult”, această perspectivă vă poate fi de ajutor. Nuanța se alege în funcție de modul în care completează restul feței, nu după trenduri.

Blush-ul viral: alegeți nuanța potrivită, nu aplicați mai mult

Edeme este artista din spatele tehnicii de gradient blush, acel efect „doll-like” popularizat pe TikTok. Ea consideră blush-ul nu un moft, ci produsul care „leagă totul” pe față. Sfatul său este reconfortant: nu trebuie să fie roz aprins și nu este necesară o cantitate mare.

Ca textură, preferă formulele mate și cremoase, deoarece luminozitatea se poate construi ulterior. Oferă ca exemple Haus Labs pentru pudră, Danessa Myricks Beauty pentru o formulă cremă-la-pudră, Kosas Impressionist Multistick pentru momentele în care vă grăbiți și M.A.C.’s Skinfinish Colorstruck Blush, pe care îl consideră un produs clasic. Dacă aveți ten mixt sau nu doriți un efect alunecos după câteva ore, ideea sa este simplă: începeți cu o bază care se usucă mat, apoi adăugați luminozitate unde doriți, nu uniform pe toată fața.

Imaginile de mai jos ilustrează estetica pentru care este cunoscută: culoare bine plasată, față cu dimensiune și un efect finisat, care nu pare încărcat.

Primer doar la nevoie, nu din obișnuință

Una dintre ideile sale utile este următoarea: nu folosește primer la fiecare machiaj. Se declară „Team No Primer”, dar cu o precizare importantă. Dacă este cald, persoana pe care o machiază urcă pe scenă sau transpiră mult, atunci utilizează primerul. Favoritul său este One/Size Secure the Blur.

Potrivit Harpersbazaar, Edeme subliniază că rezistența nu vine dintr-un singur produs-minune, ci din modul în care sunt suprapuse produsele. Această abordare vă poate scuti de cumpărături impulsive: dacă machiajul nu rezistă, problema nu este întotdeauna lipsa primerului. Poate fi ordinea aplicării produselor sau o fixare insuficientă între straturi.

„Team No Primer, îmi pare rău. Nu, sincer, depinde de ocazie, de vibe. Dacă sunt undeva unde e cald, și știu că persoana cu care lucrez este un performer sau transpiră, atunci voi folosi un primer bun. Preferatul meu este de fapt One/Size Secure the Blur, ăsta este un primer minunat, wow, pentru că funcționează! Face exact ce scrie pe ambalaj, așa că îmi place foarte mult. În afară de asta, nu voi folosi un primer; nu, doar pregătesc pielea foarte bine, și nu am avut niciodată plângeri. Machiajul meu este de fapt ciment. Longevitatea vine din straturile și acumularea de fond de ten, corectoare și pudre, spray-ul de fixare este cireașa de pe tort.”

Un alt detaliu pe care multe dintre noi îl neglijăm: își curăță pensulele după fiecare folosire, cu alcool și soluții de igienizare precum IsoClean, în Marea Britanie, și Cinema Secrets, în America. Aceasta nu este partea cea mai spectaculoasă a machiajului, dar este una dintre cele care influențează semnificativ rezultatul.

Bronzerul, blush-ul și iluminatorul nu se exclud

Dacă alegeți de obicei între bronzer și blush, Edeme consideră că astfel se pierde din efect. Pentru ea, toate trei au roluri distincte. Bronzerul structurează, blush-ul aduce prospețime, iar iluminatorul accentuează punctele-cheie. Astfel, se obține dimensiune, nu o pată uniformă de culoare.

Pentru ochi, preferă formulele gel pentru un control mai bun. Favoritul său este Inglot AMC Eyeliner Gel, nuanța 77, pe care îl descrie ca fiind „cel mai negru și mat liner” pe care l-a folosit, aplicat cu o pensulă subțire, similară celor pentru nail art. Este un sfat practic ce schimbă complet linia, mai ales dacă întâmpinați dificultăți cu eyelinerul clasic.

Pentru mascara, nu se limitează la un singur produs. Combină Diorshow Overvolume Waterproof de la Dior pentru volum și grosime cu Kosas Soulgazer mascara, deoarece formula mai fluidă a acesteia „prinde toată bunătatea” din tubul Dior și ajută atunci când mascara premium începe să se usuce prea repede. Dacă ați iubit efectul unei mascara, dar ați simțit că se modifică după câteva utilizări, această combinație este logică.

În a doua postare, se observă foarte bine direcția sa în beauty: ten construit în straturi, contur de culoare și ochi definiți fără să pară încărcați.

Ce rețineți dacă nu aveți timp pentru o rutină complexă

Dacă ar fi să extrageți doar câteva idei aplicabile, lista este concisă și utilă: alegeți o bază cremă-mat pentru rezistență, nu vă temeți de blush, dar începeți cu nuanța care completează tenul dumneavoastră, nu folosiți primer din reflex la fiecare machiaj și încercați să gândiți machiajul feței în straturi, nu în produse izolate. Ca punct de plecare clar, fondul de ten Make ‘Em Wonder Soft Matte Foundation de la NYX Professional Makeup este produsul accesibil pe care Ngozi Edeme îl evaluează cu „10 din 10”.

Edeme a colaborat și cu M.A.C. Cosmetics pentru coperta din mai 2026 a revistei MACzine, relansate, unde a machiat-o pe prietena sa, Olandria, fostă concurentă la Love Island, iar următoarea oprire din programul ei este turneul de vară în mai multe orașe cu cântăreața Tyla, care începe, după cum a spus chiar ea, „mâine”.