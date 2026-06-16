Alegerea fondului de ten potrivit poate transforma radical rutina de machiaj, oferind acel aspect impecabil și natural pe care ni-l dorim cu toate. După ore de testare și evaluare a zeci de produse, am restrâns lista la cele 8 opțiuni care se disting în 2026 prin performanță, versatilitate și inovație.

Cum am ales: Am selectat aceste fonduri de ten pe baza performanței, a feedback-ului utilizatoarelor și a adecvării pentru diverse tipuri de ten și nevoi.

1. Cea mai bună alegere: Textură cremoasă, finisaj pudrat

Cea mai buna alegere Calvin Klein Fond de ten Calvin Klein Infinite Balance Cream To Powder Foundation – Petal Cream To Powder Foundation

Petal De ce: Acest fond de ten oferă o acoperire excelentă, transformându-se dintr-o cremă bogată într-un finisaj pudrat mat, ideal pentru un look impecabil pe durata întregii zile. Pentru cine: Este perfect pentru cele care caută o acoperire uniformă și de lungă durată, cu un aspect natural. 39 lei 45 lei -13%Cumpără acum

2. Varianta premium: Tratament iluminator 2 în 1

Varianta premium Calvin Klein Fond de ten Calvin Klein whitening treatment 2-way Foundation – Medium ocher whitening treatment

2-way Foundation

Medium ocher De ce: Pe lângă acoperirea sa impecabilă, acest fond de ten acționează și ca un tratament iluminator, oferind pielii o strălucire sănătoasă și reducând vizibil petele. Pentru cine: Ideal pentru utilizatoarele care își doresc beneficii de îngrijire a pielii integrate în fondul de ten. 42 lei 62 lei -32%Cumpără acum

3. Cel mai bun raport calitate-preț: Acoperire invizibilă cu SPF

Cel mai bun raport calitate-pret LOreal Fond de ten L’Oreal Visible Lift SPF17 Sunscreen – Classic Tan Visible Lift

SPF17 Sunscreen

Classic Tan De ce: Oferă o acoperire naturală, care nu încarcă, și include protecție solară SPF17, totul la un preț avantajos. Pentru cine: Potrivit pentru oricine caută un fond de ten eficient și accesibil, cu protecție solară zilnică. 29 lei 49 lei -40%Cumpără acum

4. Cea mai bună pentru rezistență foto: Fond de ten compact, gata de pozat

Cea mai buna pentru rezistenta foto Revlon Fond de ten compact Revlon Photo Ready – Medium Beige compact

Photo Ready

Medium Beige De ce: Formulat special pentru a arăta impecabil în fotografii, minimizează imperfecțiunile și previne efectul de ‘flashback’. Pentru cine: O alegere excelentă pentru evenimente speciale sau pentru persoanele care apar frecvent în fotografii. 59 leiCumpără acum

5. Cea mai bună pentru acoperire lejeră: Spumă ușoară care se adaptează culorii

Cea mai buna pentru acoperire lejera Almay Fond de ten mousse Almay Smart Shade mousse makeup – Medium mousse makeup

Smart Shade mousse makeup

Medium De ce: Textura sa lejeră, de spumă, oferă o acoperire subtilă și se adaptează nuanței pielii, pentru un aspect cât mai natural. Pentru cine: Recomandat pentru cele care preferă o acoperire minimă și un aspect de ‘a doua piele’. 56 leiCumpără acum

6. Varianta accesibilă: Machiaj natural, aproape invizibil

Varianta accesibila Almay Fond de ten Almay Nearly Naked Makeup – Warm Nearly Naked Makeup

Warm De ce: Acest fond de ten oferă o acoperire ușoară și un aspect proaspăt, ideal pentru utilizarea zilnică, fără a goli portofelul. Pentru cine: Perfect pentru buget și pentru oricine dorește un machiaj discret și confortabil. 35 leiCumpără acum

7. Cea mai bună pentru ten mixt: Echilibru inteligent, matifiere și hidratare

Cea mai buna pentru ten mixt Boots Fond de ten Boots No7 Intelligent Balance – Truffle Intelligent Balance

Truffle De ce: Formulat pentru a echilibra zonele uscate și grase, oferă matifiere unde este nevoie și hidratare fără a bloca porii. Pentru cine: Soluția ideală pentru persoanele cu ten mixt, care caută un echilibru perfect. 28 lei 35 lei -20%Cumpără acum

8. Cea mai bună pentru nuanțe adaptabile: Se potrivește perfect pielii tale

Cea mai buna pentru nuante adaptabile NYC Fond de ten lichid adaptabil NYC Skin Matching foundation – Medium to deep lichid adaptabil

Skin Matching foundation

Medium to deep De ce: Tehnologia de adaptare a nuanței asigură o potrivire impecabilă cu tonul pielii, eliminând grija alegerii nuanței perfecte. Pentru cine: Excelent pentru oricine are dificultăți în a găsi nuanța potrivită sau preferă o abordare fără bătăi de cap. 20 leiCumpără acum

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