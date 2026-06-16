Alegerea fondului de ten potrivit poate transforma radical rutina de machiaj, oferind acel aspect impecabil și natural pe care ni-l dorim cu toate. După ore de testare și evaluare a zeci de produse, am restrâns lista la cele 8 opțiuni care se disting în 2026 prin performanță, versatilitate și inovație.

Cum am ales: Am selectat aceste fonduri de ten pe baza performanței, a feedback-ului utilizatoarelor și a adecvării pentru diverse tipuri de ten și nevoi.

Pe scurt

Cea mai buna alegereFond de ten Calvin Klein Infinite Balance Cream To Powder Foundation – Petal39 leiVarianta premiumFond de ten Calvin Klein whitening treatment 2-way Foundation – Medium ocher42 leiCel mai bun raport calitate-pretFond de ten L’Oreal Visible Lift SPF17 Sunscreen – Classic Tan29 leiCea mai buna pentru rezistenta fotoFond de ten compact Revlon Photo Ready – Medium Beige59 leiCea mai buna pentru acoperire lejeraFond de ten mousse Almay Smart Shade mousse makeup – Medium56 leiVarianta accesibilaFond de ten Almay Nearly Naked Makeup – Warm35 leiCea mai buna pentru ten mixtFond de ten Boots No7 Intelligent Balance – Truffle28 leiCea mai buna pentru nuante adaptabileFond de ten lichid adaptabil NYC Skin Matching foundation – Medium to deep20 lei

1. Cea mai bună alegere: Textură cremoasă, finisaj pudrat

Cea mai buna alegereFond de ten Calvin Klein Infinite Balance Cream To Powder Foundation - Petal

Calvin KleinFond de ten Calvin Klein Infinite Balance Cream To Powder Foundation – Petal

  • Cream To Powder Foundation
  • Petal

De ce: Acest fond de ten oferă o acoperire excelentă, transformându-se dintr-o cremă bogată într-un finisaj pudrat mat, ideal pentru un look impecabil pe durata întregii zile.

Pentru cine: Este perfect pentru cele care caută o acoperire uniformă și de lungă durată, cu un aspect natural.

39 lei45 lei-13%Cumpără acum

2. Varianta premium: Tratament iluminator 2 în 1

Varianta premiumFond de ten Calvin Klein whitening treatment 2-way Foundation - Medium ocher

Calvin KleinFond de ten Calvin Klein whitening treatment 2-way Foundation – Medium ocher

  • whitening treatment
  • 2-way Foundation
  • Medium ocher

De ce: Pe lângă acoperirea sa impecabilă, acest fond de ten acționează și ca un tratament iluminator, oferind pielii o strălucire sănătoasă și reducând vizibil petele.

Pentru cine: Ideal pentru utilizatoarele care își doresc beneficii de îngrijire a pielii integrate în fondul de ten.

42 lei62 lei-32%Cumpără acum

3. Cel mai bun raport calitate-preț: Acoperire invizibilă cu SPF

Cel mai bun raport calitate-pretFond de ten L'Oreal Visible Lift SPF17 Sunscreen - Classic Tan

LOrealFond de ten L’Oreal Visible Lift SPF17 Sunscreen – Classic Tan

  • Visible Lift
  • SPF17 Sunscreen
  • Classic Tan

De ce: Oferă o acoperire naturală, care nu încarcă, și include protecție solară SPF17, totul la un preț avantajos.

Pentru cine: Potrivit pentru oricine caută un fond de ten eficient și accesibil, cu protecție solară zilnică.

29 lei49 lei-40%Cumpără acum

4. Cea mai bună pentru rezistență foto: Fond de ten compact, gata de pozat

Cea mai buna pentru rezistenta fotoFond de ten compact Revlon Photo Ready - Medium Beige

RevlonFond de ten compact Revlon Photo Ready – Medium Beige

  • compact
  • Photo Ready
  • Medium Beige

De ce: Formulat special pentru a arăta impecabil în fotografii, minimizează imperfecțiunile și previne efectul de ‘flashback’.

Pentru cine: O alegere excelentă pentru evenimente speciale sau pentru persoanele care apar frecvent în fotografii.

59 leiCumpără acum

5. Cea mai bună pentru acoperire lejeră: Spumă ușoară care se adaptează culorii

Cea mai buna pentru acoperire lejeraFond de ten mousse Almay Smart Shade mousse makeup - Medium

AlmayFond de ten mousse Almay Smart Shade mousse makeup – Medium

  • mousse makeup
  • Smart Shade mousse makeup
  • Medium

De ce: Textura sa lejeră, de spumă, oferă o acoperire subtilă și se adaptează nuanței pielii, pentru un aspect cât mai natural.

Pentru cine: Recomandat pentru cele care preferă o acoperire minimă și un aspect de ‘a doua piele’.

56 leiCumpără acum

6. Varianta accesibilă: Machiaj natural, aproape invizibil

Varianta accesibilaFond de ten Almay Nearly Naked Makeup - Warm

AlmayFond de ten Almay Nearly Naked Makeup – Warm

  • Nearly Naked Makeup
  • Warm

De ce: Acest fond de ten oferă o acoperire ușoară și un aspect proaspăt, ideal pentru utilizarea zilnică, fără a goli portofelul.

Pentru cine: Perfect pentru buget și pentru oricine dorește un machiaj discret și confortabil.

35 leiCumpără acum

7. Cea mai bună pentru ten mixt: Echilibru inteligent, matifiere și hidratare

Cea mai buna pentru ten mixtFond de ten Boots No7 Intelligent Balance - Truffle

BootsFond de ten Boots No7 Intelligent Balance – Truffle

  • Intelligent Balance
  • Truffle

De ce: Formulat pentru a echilibra zonele uscate și grase, oferă matifiere unde este nevoie și hidratare fără a bloca porii.

Pentru cine: Soluția ideală pentru persoanele cu ten mixt, care caută un echilibru perfect.

28 lei35 lei-20%Cumpără acum

8. Cea mai bună pentru nuanțe adaptabile: Se potrivește perfect pielii tale

Cea mai buna pentru nuante adaptabileFond de ten lichid adaptabil NYC Skin Matching foundation - Medium to deep

NYCFond de ten lichid adaptabil NYC Skin Matching foundation – Medium to deep

  • lichid adaptabil
  • Skin Matching foundation
  • Medium to deep

De ce: Tehnologia de adaptare a nuanței asigură o potrivire impecabilă cu tonul pielii, eliminând grija alegerii nuanței perfecte.

Pentru cine: Excelent pentru oricine are dificultăți în a găsi nuanța potrivită sau preferă o abordare fără bătăi de cap.

20 leiCumpără acum

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