Paltoanele cu garnitură de blană revin în atenție: pe The RealReal, platformă de revânzare a produselor de lux, căutările pentru astfel de paltoane și jachete au crescut cu 33% față de anul precedent, potrivit reprezentantei sale Noelle Sciacca. Pentru cumpărătoarele din România care vor blană artificială, două modele cu guler din acest material erau afișate la 302 și 379 de lei pe Next România la 16 noiembrie 2026.

Modelul care a atras atenția, creat de Conner Ives, nu are blană artificială: folosește mătase veche și blană naturală de vulpe recuperată. A apărut în colecția sa de toamnă din 2025 și este prezentat la prețul de 9.000 de dolari. Aspectul poate fi obținut însă și cu un palton mai ieftin sau din piese la mâna a doua.

Prețuri verificate pentru modelele din România

Ofertele de mai jos erau afișate pe Next România și Trendyol România la 16 noiembrie 2026. Modelele Next au guler de blană artificială; cele de pe Trendyol sunt descrise ca haine din blană artificială și nu reproduc neapărat croiala paltonului Conner Ives.

Model Tip Preț (lei) Next Threadbare Palton cu guler 302 Next Love & Roses Palton cu guler 379 Trendyol Lovelyİstanbul Palton lung 128,29 Trendyol FeteRL Haină-cape 248 Trendyol FeteRL bordo Palton cu glugă 249,50 Trendyol Havoş Haină leopard 250,22 Trendyol FeteRL gri Haină 299,50

Next afișa pentru paltonul Threadbare și prețul anterior de 432 de lei, trecut în istoricul paginii pentru martie 2026. Pentru Love & Roses, prețul anterior afișat era de 633 de lei, trecut pentru martie 2025. Ambele modele sunt descrise ca fiind din poliester. Prețurile din tabel sunt cele afișate în ziua verificării, iar mărimile disponibile pot varia.

Ce arată creșterea căutărilor

Noelle Sciacca, care conduce activitatea de modă și parteneriate strategice la The RealReal, a dat cifra de 33% pentru căutările de paltoane și jachete cu garnitură de blană. Comparația este de la un an la altul, dar nu are precizate lunile sau o piață geografică. Nu este, așadar, o cifră despre vânzările din România.

Sciacca spune că apariția unei croieli pe podium este urmată adesea de mai multe căutări pe platformă. Căutările arată interesul utilizatorilor The RealReal, nu câte paltoane au cumpărat aceștia. Nici materialul nu trebuie ghicit după aspect: deși o selecție de paltoane este prezentată drept una cu blană artificială, compoziția garniturii nu este precizată separat pentru fiecare piesă din acea selecție.

Cum se obține aspectul din piese la mâna a doua

O variantă este combinarea unei jachete din mătase ori din material cu model țesut cu o garnitură detașabilă de blană artificială. Katie Casper, pasionată de haine la mâna a doua, a folosit o jachetă de mătase primită de la soacra sa și o garnitură desprinsă de la un palton Zara vechi. Garnitura a fost însă prea lată pentru jachetă; Casper ar alege una mai îngustă.