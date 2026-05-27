Olga Verbițchi trece prin momente de coșmar după ce un simplu control medical de rutină s-a transformat într-un diagnostic extrem de grav. Artista a suferit o intervenție chirurgicală complexă, dar complicațiile neașteptate au trimis-o din nou, de urgență, pe patul de spital la doar câteva ore de la externare.

Te-ai gândit vreodată de câte ori ai amânat analizele anuale pentru că pur și simplu nu aveai timp sau chef? Ei bine, povestea Olgăi este un semnal de alarmă dureros pentru noi toate. Ne arată cât de fragilă este sănătatea și cum o simplă vizită la medic îți poate salva viața înainte ca o afecțiune tăcută să degenereze într-o cursă contracronometru.

O știm pe Olga încă din 2016. Pe atunci avea doar 15 ani și o voce care a cucerit o țară întreagă, plecând acasă cu marele premiu de 100.000 de euro de la X Factor. Dar dincolo de lumina reflectoarelor, viața ei nu a fost mereu ușoară, tânăra vorbind în trecut extrem de deschis despre lupta ei cu anxietatea severă și depresia.

Diagnosticul crunt și operația neașteptată

Iar acum, o nouă încercare a apărut de nicăieri. Așa cum a relatat recent Elle într-un material detaliat despre starea ei, medicii au descoperit o afecțiune într-un stadiu alarmant de pre-cancer.

„De curând am trecut niște controle medicale și aparent am fost diagnosticată cu ceva ce este grav, ceva ce s-a găsit în nivelul 2 spre 3, adică la un nivel grav, 3 fiind ceva care duce sau este deja cancer. Din fericire, am o echipă de medici alături cu care colaborez pe acest caz, părinții, familia, soțul alături, care mă susțin și merg împreună cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă cât mai curând posibil, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic și cu speranța că în viitor o să fiu bine. Este o situație grea care mi-a demonstrat iarăși cât de imprevizibilă este viața și care mă face să totuși cel mai frumos moment din viață poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta. Aveți grijă de voi, pentru că sănătatea noastră este cea mai importantă.” – Olga Verbițchi, artistă

Complicațiile care au trimis-o înapoi la urgențe

Numai că lucrurile nu s-au oprit după prima intervenție. Deși a plecat acasă cu speranță, tânăra a ajuns din nou pe mâna medicilor din cauza unor sângerări severe. O afecțiune veche a sângelui i-a complicat enorm recuperarea, necesitând o nouă anestezie totală. Să fim serioase, nimeni nu vrea să treacă prin asta de două ori în câteva zile.

„Suntem iarăși acasă, sper ca de data asta să rămânem acasă. Am avut scurgeri de sânge și a trebuit să mergem de urgență la spital, unde mi-am dat seama că situația este puțin mai complicată și că trebuie să mai facă încă o intervenție. Iarăși am (n.r. A fost supusă anesteziei totale). Am fost cusută, multe lucruri s-au întâmplat pentru că eu am o problemă la sânge, o chestie de la om la om e diferită. E o chestie pe care o am dintotdeauna. Tot timpul la analizele generale de sânge mi se spune că am prea mult sânge, sângele meu se coagulează prea greu. Dacă nu ajungeam aseară la spital, pe noapte, era posibil să… Știi tu (…) În așa momente, ajung la o singură concluzie. Experiențele grele, dureroase, îți demonstrează, îți arată cine este prezent în viața ta și cine sunt oamenii cu care să mergi înainte și cu care să mănânci la aceeași masă.” – Olga Verbițchi, artistă

Acum, artista se află din nou acasă, în plin proces de recuperare. Zilele următoare rămân critice pentru vindecarea ei fizică, iar medicii o țin sub observație strictă pentru a se asigura că problema de coagulare a sângelui nu va provoca o nouă hemoragie.