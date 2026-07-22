Prețul unei umbrele de terasă variază. Poate costa sub 200 de dolari. Sau poate ajunge la 8.295 de dolari. Diferența nu ține doar de aspect. Contează nivelul de protecție. Și rezistența la vânt. Dar și confortul pe care îl oferă spațiului tău exterior.

Această cifră te ajută să alegi mărimea corectă. Fie pentru o masă, fie pentru o zonă de relaxare. Așa nu cumperi o umbrelă prea mică. Sau una inutil de mare.

Grădinile, terasele și balcoanele au devenit o extensie a livingului. Așa, umbrela a trecut de la obiect utilitar la piesă centrală. Aspectul ei este important. Dar mai importantă rămâne protecția solară. Sănătatea pielii și starea de bine sunt miza reală. O umbrelă bună îți permite să bei cafeaua sau să iei prânzul afară. Să petreci timp cu prietenii, fără să cauți constant umbra de lângă perete.

Materialul și forma copertinei contează

Materialul copertinei este cel mai important aspect. Caută protecție UV. Pentru un reper clar, Sunbrella este considerat un standard. Materialul e rezistent la ploaie, soare, mucegai și decolorare.

Forma umbrelei influențează și ea utilitatea. Modelele rotunde sunt potrivite pentru șezlonguri. Sau pentru zone de relaxare. Cele dreptunghiulare acoperă mai eficient o masă de dining de aceeași formă. E un detaliu simplu. Dar te scutește de umbre așezate prost. Și de locuri care rămân în soare exact când se așază cineva.

Un mit frecvent spune că o umbrelă neagră protejează mai bine decât una albă. Nu este adevărat, atâta timp cât materialul are protecție UV. Diferența este că varianta albă lasă să treacă mai multă lumină. Alegerea culorii ține mai mult de atmosfera dorită.

Există opțiuni accesibile, sub 200 de dolari. La celălalt capăt, un model de lux de la Williams Sonoma costă de la 8.295 de dolari. Este recomandat pentru zonele cu vânt puternic. Poate fi personalizat cu încălzire și lumini LED.

Designerii folosesc umbrelele ca piese de accent. Brandul Business & Pleasure Co. produce umbrele cu margini ondulate. Sunt apreciate de designerul Joanna Gaines. Ea le folosește pentru a decora peluzele proiectului său, Magnolia. Housebeautiful

Carisha Swanson, director de proiecte speciale la House Beautiful, explică de ce unele modele scumpe sunt potrivite pentru spații expuse.

„Aceasta este umbrela perfectă pentru persoanele care locuiesc într-un mediu cu vânt puternic (acest obiect este greu și solid) și se poate roti la stânga sau la dreapta pentru a acoperi orice, de la masa de dining pe o parte, la zona de conversație pe cealaltă. Este grozavă, dar nu este ieftină.”

Cum alegi o umbrelă potrivită

Pornește de la trei aspecte. Materialul copertinei. Diametrul. Rezistența la vânt. Fără protecție UV, scopul dispare. Un diametru prea mic umbrește doar jumătate din masă.

Bugetul se poate împărți simplu. Sub 200 de dolari cumperi funcții utile și accesibile. Inclusiv lumini solare și bază. La 8.295 de dolari ești în zona de lux. Ai personalizare și o construcție pentru vânt puternic. Decizia ține de cât de mult folosești spațiul exterior. Și de cât de expus este.

Așa că, înainte de a alege culoarea sau luminile, verifică materialul pentru protecție UV. Apoi alege diametrul. Și potrivește forma cu zona de relaxare sau de dining. Este cel mai bun punct de pornire.