Virusul West Nile, transmis de țânțari, circulă mai repede decât de obicei în Statele Unite: până luni, 30 iunie, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a confirmat cel puțin 48 de cazuri, iar 38 dintre ele au fost grave. Pentru o vară obișnuită, asta schimbă destul de mult lucrurile la nivel practic: curtea, balconul, ghivecele și orice vas uitat cu apă devin locuri la care merită să fii atentă.

48 de cazuri până la final de iunie înseamnă aproape de cinci ori peste media de aproximativ 10 cazuri raportate la CDC în aceeași perioadă, începând cu 2004. Și 23 de state au raportat prezența virusului West Nile, cel mai mare număr din ultimii 10 ani. Cele mai multe cazuri au fost în Arizona, 32 la număr, iar dintre acestea 29 au fost în Maricopa.

Pentru tine, partea utilă nu este doar că virusul circulă mai mult, ci cine are cel mai mare risc de complicații severe. Datele publicate arată că adulții de peste 60 de ani și persoanele cu afecțiuni medicale preexistente sau cu sistemul imunitar slăbit sunt cele mai expuse la forme grave, inclusiv inflamații ale creierului sau măduvei spinării, care pot deveni letale. Dacă ai în familie părinți sau bunici în această categorie, prevenția nu mai e un detaliu de bifat, ci ceva concret de făcut săptămâna asta.

Țânțarii nu au nevoie de mult ca să se înmulțească

Un lucru foarte ușor de scăpat din vedere este cât de puțină apă le trebuie. Melissa Kretschmer (reprezentantă a departamentului de sănătate) a explicat că până și recipientele minuscule pot deveni problemă după ploaie sau după ce uzi plantele.

„Chiar și un capac de sticlă răsturnat poate reține suficientă apă pentru ca țânțarii să se reproducă. Este important să eliminăm aceste surse de reproducere care se pot forma după ploaie sau după udarea plantelor.” Plasa antiinsecte 2 x 100m Cumpără acum

Asta se traduce foarte simplu acasă: verifică farfuriile de sub ghivece, gălețile uitate pe balcon, jucăriile lăsate afară, capacele, suporturile de umbrelă și orice colț în care stă apa. Nu pare mare lucru, dar e exact genul de rutină mică ce reduce expunerea.

Iar dacă petreci timp în grădină, la terasă sau în parc, merită să te uiți și la cei vulnerabili din jurul tău. Pentru cineva sănătos, o înțepătură poate părea doar enervantă. Pentru o persoană cu imunitatea slăbită, miza e mai mare.

Sezonul țânțarilor este deja în plină desfășurare

Dr. Erin Staples (expert al CDC în domeniul bolilor transmise de insecte) a rezumat foarte clar momentul în care suntem.

„Aceste constatări reprezintă un memento important că sezonul țânțarilor este în plină desfășurare.”

Și se vede și în cifrele mai mari din tabloul general. Virusul West Nile a fost semnalat pentru prima dată în Statele Unite în 1999, în New York, iar vârful a fost atins în 2003, cu aproape 10.000 de cazuri raportate. Față de acel maxim, cele 48 de cazuri de acum sunt mult mai puține. Față de finalul obișnuit de iunie, însă, sunt mult peste ce se raporta de regulă.

În ultimul deceniu, autoritățile sanitare au înregistrat în medie 2.000 de cazuri pe an, incluzând 1.200 de afecțiuni neurologice și aproximativ 100 de decese. Aici e semnalul de care merită să ții cont: sezonul e abia la început, iar formele neurologice severe nu sunt rare în statistica anuală.

Ce poți face concret săptămâna asta, fără să transformi totul într-o obsesie

Pe baza datelor relatate de Mediafax, cel mai util pas este reducerea locurilor de reproducere a țânțarilor și protecția individuală, mai ales în gospodăriile unde locuiesc persoane peste 60 de ani sau cu probleme de sănătate. Asta înseamnă, pe scurt, să elimini apa stătută după ploaie și după udarea plantelor și să fii mai atentă la expunerea în aer liber.

Concret, poți începe cu o verificare de 10 minute prin casă și pe balcon: golești recipientele cu apă, schimbi apa rămasă în vasele uitate afară și te uiți inclusiv la obiectele mici pe care, sincer, le ignorăm toate. Dacă ai plante multe, partea asta contează și mai mult.

Dar are sens și să te gândești la programul familiei. Dacă știi că urmează seri petrecute afară, la grătar, în parc sau pe terasă, protecția împotriva înțepăturilor devine o măsură simplă de sănătate, nu doar de confort. În cazul persoanelor vulnerabile, fiecare înțepătură evitată contează.

Unde este riscul mai vizibil acum

Arizona este statul cu cele mai multe cazuri raportate până luni, 30 iunie: 32 din totalul de 48, iar 29 dintre ele sunt în Maricopa. Proporția este mare chiar și în interiorul acestui val timpuriu, pentru că Arizona concentrează două treimi din cazurile confirmate până acum.

Asta nu înseamnă că restul statelor ies din discuție. Faptul că 23 de state au raportat prezența virusului West Nile, un maxim al ultimilor 10 ani, arată o răspândire mai largă decât ce s-a văzut în iunile recente. Pentru cine călătorește în Statele Unite vara aceasta sau are familie acolo, merită o atenție în plus la protecția anti-țânțari și la mediul din jurul casei.

Un ultim detaliu care merită ținut minte: dintre cele 48 de cazuri confirmate până la 30 iunie, 38 au fost grave.