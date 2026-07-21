Femeile care încearcă să înțeleagă ce promite, de fapt, un medicament pentru slăbit se lovesc acum de un conflict direct între doi dintre cei mai mari producători din piață. Novo Nordisk, compania din spatele Wegovy și Ozempic, a deschis un proces la un tribunal federal din New Jersey împotriva Eli Lilly, producătorul Zepbound și Mounjaro, acuzând reclame înșelătoare despre eficiența la slăbit.

Diferența reală de slăbire, mult mai mică

Spre deosebire de cifra folosită în reclamele contestate, 22,7 kg slăbire medie cu Zepbound față de 15 kg cu Wegovy, Novo Nordisk spune că la dozele maxime aprobate diferența se strânge puternic: aproximativ 21,8 kg pentru Zepbound față de 21,3 kg pentru Wegovy. Asta înseamnă o distanță de circa 0,5 kg între cele două rezultate invocate de companie, nu de 7,7 kg cât apare în comparația din publicitate.

Miza e mare și trece dincolo de orgoliul dintre branduri. Vorbim despre controlul pieței americane a medicamentelor pentru slăbit, estimată să depășească 100 de miliarde de dolari până în 2030. Când cifrele din reclamă se schimbă atât de mult în funcție de doza comparată, pentru pacientă diferența practică este simplă: mesajul publicitar nu trebuie citit ca o promisiune completă despre ce va face tratamentul în viața reală.

De ce Novo Nordisk a dat în judecată Eli Lilly

Plângerea depusă de Novo Nordisk susține că Eli Lilly își compară dozele maxime cu doze mai mici și mai vechi ale medicamentelor rivalului. Compania cere oprirea campaniei, difuzarea unor reclame corective și plata de daune.

„Reclamele sunt rău intenționate și înșelătoare în mod fals, deoarece Lilly citează cu bună știință studii clinice învechite care compară dozele cele mai mari ale medicamentelor Lilly cu doze mai mici ale medicamentelor Novo Nordisk.” Weleda Birch ulei anticelulitic Cumpără acum

Conflictul s-a ascuțit după martie, când a fost aprobată o doză mai mare de Wegovy, de 7,2 mg. În aprilie, Novo Nordisk a trimis către Eli Lilly o notificare de încetare și renunțare. Iar John Kuckelman (consilier general Novo Nordisk) a explicat, cum relatează Independent, de ce compania consideră că mesajele publicitare nu mai reflectă imaginea completă.

Procesele de acest tip sunt considerate mult mai rare decât litigiile de brevete dintre companiile farmaceutice. Tocmai de aceea, cazul merită urmărit și din perspectiva consumatoarei: nu schimbă de mâine tratamentele aflate deja pe piață, dar poate schimba felul în care sunt prezentate rezultatele lor în reclame.

Piața a reacționat imediat. Acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu 2% la Copenhaga, în timp ce acțiunile Eli Lilly au crescut ușor, cu 0,5%. Diferența de reacție arată că investitorii văd separat disputa juridică și forța comercială a fiecărei companii.

Ce rămâne util de ținut minte, mai ales când vezi astfel de comparații mari pe zona de slăbit? Cifra din reclamă trebuie citită împreună cu doza comparată. Aici exact asta se judecă. Iar până apare o decizie, pentru cine urmărește astfel de tratamente contează să privească mai atent benchmarkul din spatele promisiunii: 22,7 kg față de 15 kg spune o poveste, 21,8 kg față de 21,3 kg spune alta.