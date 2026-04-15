Doi giganți din retail, Lidl și Iceland, au devenit primii care încalcă noile reguli stricte din Marea Britanie privind publicitatea la alimente nesănătoase. Autoritatea pentru Standarde în Publicitate (ASA) a interzis campaniile lor, care promovau produse precum pizza, gogoși și înghețată către peste 1,8 milioane de locuințe.

Reguli noi, sancțiuni pe măsură

Noile reglementări, intrate în vigoare la 1 octombrie 2022, interzic publicitatea pentru alimentele bogate în grăsimi, sare sau zahăr (cunoscute sub acronimul HFSS) în anumite medii de comunicare. Iar Lidl și Iceland sunt primele companii sancționate pentru nerespectarea acestora, deschizând un precedent important pentru întreaga industrie.

Cazul Lidl: 1,4 milioane de pliante cu gogoși

În centrul atenției s-a aflat un pliant publicitar al Lidl, distribuit în 1,4 milioane de exemplare în Londra. Acesta promova, printre altele, gogoși, pizza și înghețată. În apărarea sa, retailerul a susținut că materialul era o publicație de tip „broadsheet”, care conținea și interviuri sau articole, nefiind exclusiv o reclamă pentru produsele nesănătoase. Cum vine asta, un ziar de oferte?

Numai că ASA a văzut lucrurile complet diferit. Autoritatea a decis că scopul principal al publicației era, de fapt, promovarea produselor Lidl. Analiza a arătat că 12 din cele 44 de produse prezentate erau clasificate ca fiind HFSS, iar spațiul alocat acestora depășea pragul legal de 25% din suprafața publicitară.

Verdictul a fost clar: interzis.

Nici Iceland nu a scăpat

O situație similară s-a înregistrat și la Iceland. Un material publicitar tip circular, distribuit la 465.000 de locuințe, promova înghețată pe băț, burgeri și diverse deserturi. Compania a declarat că a crezut că reclama respectă regulile și că are un proces „robust” de verificare. Ba chiar a susținut că reclama era „puțin probabil să aibă un impact vizibil asupra dietelor destinatarilor”. Pe bune?

Argumentele nu au convins autoritățile. ASA a considerat că reclama promova în mod clar produse HFSS identificabile și, asa ca, a fost interzisă fără drept de apel.

Avertisment clar de la autorități

Miles Lockwood, Director de Plângeri și Investigații la ASA, a transmis un mesaj ferm întregii industrii. „Deciziile împotriva Lidl și Iceland sunt un semnal clar pentru industria alimentară și a băuturilor că nu vom ezita să luăm măsuri împotriva celor care nu respectă noile reguli.” Acesta a adăugat: „Ne angajăm să lucrăm cu agenții de publicitate pentru a-i ajuta să-și facă reclamele corect, dar nu ne vom sfii să ne folosim puterile pentru a interzice reclamele care încalcă regulile.”

Reprezentanții ASA au subliniat și importanța acestor măsuri pentru protejarea copiilor. „Interzicerea reclamelor HFSS în media non-broadcast este o schimbare semnificativă și pozitivă, care va reduce expunerea copiilor la reclame pentru aceste produse și va contribui la crearea unui mediu online mai sănătos pentru ei.”

Și totuși, autoritatea se declară mulțumită de adaptarea pieței. „Suntem mulțumiți de rata generală de conformitate, dar mai sunt multe de făcut. Vom lua măsuri pro-active pentru a ne asigura că toți agenții de publicitate respectă regulile.”

Dincolo de aceste două cazuri, se pare că industria s-a conformat în mare parte. De la introducerea regulilor, ASA a gestionat 54 de cazuri, constatând că 95% dintre reclamele verificate erau, de fapt, conforme cu noile cerințe stricte.