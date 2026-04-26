Adidas a dat lovitura la Maratonul de la Londra 2026 cu noul său super-pantof de alergare. Modelul Adizero Adios Pro Evo 3 a propulsat trei atleți spre performanțe istorice, Sabastian Sawe stabilind un nou record mondial cu un timp de 1:59.30. Alături de el, alți doi sportivi au scris istorie purtând același model de încălțăminte.

Performanță istorică la masculin

doi alergători au spart pentru prima dată bariera de două ore într-o competiție oficială. Câștigătorul cursei masculine, Sabastian Sawe, a stabilit un nou record mondial de 1:59.30. Iar colegul său, Yomif Kejelcha, a terminat cursa cu un timp de 1:59.41, la maratonul său de debut.

Stai puțin, dar Eliud Kipchoge nu a făcut asta deja? E drept că atletul de la Nike a coborât sub două ore în 2019, numai că evenimentul respectiv (organizat special pentru această tentativă) nu a fost considerat o competiție oficială, asa ca recordul nu a fost omologat.

Record și la feminin

Dar veștile bune pentru Adidas nu s-au oprit aici. În cursa feminină, Tigist Assefa a stabilit un nou record mondial exclusiv feminin, cu un timp de 2:15.41. Performanța atletei din Etiopia completează o zi de vis pentru producătorul german.

O zi de neuitat pentru brandul german.

„Doborârea recordului mondial a fost în mintea mea de mulți ani, iar să o fac în sfârșit este foarte special. Arată munca depusă în fiecare zi, forța echipei din jurul meu și cum totul se leagă pentru a merge dincolo de ceea ce credeam că este posibil. Sunt recunoscătoare să fac parte din acest moment pentru sport”, a declarat Assefa.

Secretul din spatele succesului

V-ați întrebat vreodată ce poate face un pantof de doar 97 de grame? Modelul Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, care a debutat chiar la Londra, pare să fie răspunsul. Pantoful cântărește doar 97 de grame (pentru o mărime de bărbat 9.5) și îmbunătățește economia de alergare cu 1,6% față de predecesorul său, Pro Evo 2. Adidas a reușit o reducere remarcabilă a greutății cu 30%, devenind primul pantof de alergare al mărcii sub 100 de grame și cel mai ușor model legal pentru competiții din industrie.

Cea mai mare parte a reducerii de greutate provine de la un nou compus din spumă, Lightstrike Pro Evo, care este cu 50% mai ușor decât variantele anterioare. În plus, pentru partea superioară, designerii s-au inspirat din pânzele folosite la kitesurfing pentru a crea un material țesut extrem de ușor.

Reacțiile sportivilor și ale producătorului

Vizibil emoționat, kenyanul Sabastian Sawe a vorbit despre visul său împlinit. „Să dobor recordul mondial este ceva la care visez de mult timp, iar să reușesc asta înseamnă enorm pentru mine și pentru sportul alergării. Reflectă munca grea din spatele scenei, sprijinul echipei mele și rolul inovației în a mă ajuta să depășesc limitele. Sunt onorat să fac parte dintr-un nou capitol pentru acest sport”, a spus Sawe într-o declarație publicată de Adidas.

Succesul a fost celebrat și de oficialii companiei. Patrick Nava, director general la Adidas Running, a subliniat efortul comun din spatele acestei performanțe. „Acesta este un testament al anilor de muncă asiduă și dedicare pe care [atleții] i-au depus, alături de echipa noastră de inovație, care a creat un super-pantof ce deschide noi drumuri prin Adizero Adios Pro Evo 3.”