Nike a anunțat revenirea colecției Gyakusou, creată împreună cu Jun Takahashi, fondatorul Undercover, cu doi pantofi de alergare: Alphafly 4 SP și Vomero Plus SP. Pentru cei care aleargă, alegerea este între un model pentru competiții și unul pentru antrenamentele obișnuite, înaintea lansării globale din 11 decembrie 2026.

Potrivit anunțului Nike, colecția va fi vândută pe nike.com, în aplicația SNKRS și la magazine alese. O lansare mai devreme, pe 3 decembrie, este programată în magazinele Undercover, pe site-ul mărcii, la Dover Street Market din Londra și în câteva locuri din Shanghai.

Alphafly este pentru curse, Vomero pentru alergările zilnice

Alphafly 4 SP este varianta Gyakusou a pantofului pe care Nike îl prezintă pentru alergări rapide pe șosea, inclusiv semimaraton și maraton. Modelul Alphafly 4 folosește o placă din fibră de carbon în talpă, spumă ZoomX și ZoomX LT și perne de aer Air Zoom. Aceste piese sunt gândite să ajute la împingerea piciorului înainte.

Pentru Alphafly 4 obișnuit, Nike indică aproximativ 188 de grame la varianta pentru bărbați și o diferență de înălțime de 8 mm între călcâi și partea din față a tălpii. Greutatea nu este confirmată separat pentru ediția Gyakusou.

Vomero Plus SP are altă întrebuințare: Nike îl prezintă pentru alergările de zi cu zi, cu o talpă care amortizează puternic pașii. Magazinul Urbanstar descrie această versiune cu spumă ZoomX, două perne de aer Air Zoom și o talpă înaltă de 55 mm la călcâi și 45 mm în față. Diferența dintre cele două înălțimi este de 10 mm.

Prețurile afișate nu sunt prețuri pentru România

Listele comerciale verificate la 25 noiembrie 2026 indică Nike și Urbanstar pentru vânzarea celor două modele pe 11 decembrie, la ora 09:00 în paginile respective. Prețurile afișate sunt pentru piețe și monede diferite:

Alphafly 4 SP, cod IZ1246-100: 230 de lire sterline într-o listă pentru Marea Britanie.

Vomero Plus SP, cod IR0121-001: 190 de euro într-o listă pentru Germania.

WWD a indicat separat 245 de dolari pentru Alphafly 4 și 354 de dolari pentru Vomero Plus. Nike nu a publicat un preț pentru România în anunțul colecției. Sumele în lire, euro și dolari nu trebuie tratate drept prețul pe care îl va plăti un cumpărător din România.

Ce revine după pauza colecției

Gyakusou a pornit în 2010, din colaborarea Nike cu Jun Takahashi, iar prima etapă a liniei s-a încheiat după 2021. Colecția era cunoscută și pentru haine de alergare cu buzunare practice, loc pentru ceas și materiale cu care alergătorul își putea șterge transpirația. Noua colecție include din nou haine pentru alergare pe vreme rece, pe lângă cei doi pantofi.

Ce poate găsi un cumpărător din România

Nike are magazin online pentru România și opțiuni de livrare în țară, dar anunțul colecției nu confirmă separat stocul românesc sau prețul local al fiecărui model. Urbanstar a anunțat vânzarea online pe 11 decembrie și expedierea în Europa; informațiile publicate nu enumeră însă România printre destinații, astfel că livrarea trebuie verificată la finalizarea comenzii.

Prima vânzare programată este cea din 3 decembrie, în locurile selectate pentru lansarea anticipată.