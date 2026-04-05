Nike pregătește o nouă lansare pentru fanii modelului Air Max 95 Big Bubble, de data aceasta într-o combinație de culori denumită „Burgundy Ash”. Sneakerșii, disponibili exclusiv în mărimi pentru femei, vor avea un preț de 190 de dolari și vin după succesul uriaș al unei alte variante pe tonuri de roz.

Ce aduce nou modelul Burgundy Ash

La prima vedere, designul pare destul de rezervat, dar mizează pe gradientul original al modelului Air Max 95, folosind însă nuanțe și materiale noi. Stilul combină pielea de un burgundiu închis cu panouri din piele întoarsă în tonuri de mov pal și roz. Iar accentele de un roz mai aprins se regăsesc la buclele pentru șireturi și în interiorul bulelor de aer de sub talpă, completând paleta cromatică denumită oficial Burgundy Ash/Tattoo/Elemental Rose/Barely Grape.

Succesul uriaș al variantei Pink Foam

Dar de ce încă o variantă pe tonuri de roz? Ei bine, popularitatea recentă a unei culori similare oferă răspunsul. Relansarea modelului Air Max 95 OG Big Bubble „Pink Foam” în luna martie, de Air Max Day, a fost unul dintre cele mai populare evenimente ale sărbătorii.

Platforma de resale StockX a confirmat că stilul „Pink Foam” a fost cel mai vândut produs al său de Air Max Day din acest an, înregistrând 700 de vânzări în cea mai bună zi din istoria acestei variante de culoare.

De ce se numește Big Bubble?

Stai puțin, dar ce înseamnă mai exact „Big Bubble”? Pentru aniversarea de 30 de ani a modelului, în 2025, Nike a adus o modificare mult așteptată sneakerșilor retro. Mai exact, au remodelat unitățile de aer din călcâi pentru a fi mai mari decât cele de pe relansările post-anii 2000 (de aici și numele de Big Bubble). Această modificare a apropiat aspectul și senzația pantofului de versiunea originală din 1995, iar reproiectarea a inclus și un profil actualizat și o formă nouă a botului.

Un simbol cultural

Dincolo de cifre și design, Air Max 95 are o rezonanță culturală aparte. James Whitner, fondatorul The Whitaker Group, a explicat anul trecut impactul acestui model.

„Air Max 95 a ajutat la modelarea a ceea ce considerăm acum cultura Air Max, în special în comunitatea de culoare”, a spus Whitner. „Din momentul în care a fost lansat, a avut acea energie. Era îndrăzneț, scump, greu de obținut. Așa că, dacă aveai o pereche, spunea ceva. Încă cred că acel pantof face parte din ‘look-ul’ anumitor persoane. A devenit o declarație și, sincer, nu a încetat niciodată să fie una.”

Până la urmă, e greu de contrazis.

Deși nu are încă o dată de lansare confirmată, noul Air Max 95 Big Bubble în culoarea Burgundy Ash este așteptat să apară în curând pe nike.com și la anumiți retaileri Nike Sportswear. Prețul va fi de 190 de dolari, iar codul de stil al produsului este IB6396-600.