Nike se pregătește să readucă în prim-plan un model aproape uitat din arhiva sa, Sprint Sister, un pantof de atletism pentru femei lansat în 1979. Noua versiune, programată pentru martie 2026, va costa 110 dolari și vine cu un detaliu de design care a stârnit deja comparații cu o colaborare celebră Miu Miu, transformând un model retro într-unul perfect pentru tendințele actuale.

Un clasic din 1979, reinventat

vorbim despre un model cu o structură subțire, care împinge la extrem limitele trendului de sneakers cu profil redus. Talpa de cauciuc este minimalistă, aproape insesizabilă, respectând designul original. Partea superioară este realizată din panouri de piele întoarsă, care în prima variantă de culoare prezentată, „Ridgerock/Ocean Cube/Dark Cinder/Sail”, capătă un aspect de maro estompat.

Relansarea face parte dintr-o strategie mai amplă a Nike de a explora arhiva sa din anii ’70, aducând înapoi modele precum Astrograbber și Moon Shoe pentru a satisface cererea actuală pentru siluete discrete.

Detaliul care face diferenta sireturile duble

Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Modelul specific „Ridgerock” vine cu detalii unice, perfect aliniate modei de moment, inclusiv șireturi duble contrastante pe fiecare pantof, oferind în total patru look-uri diferite. Detaliul amintește instantaneu de populara colaborare Miu Miu cu New Balance 530 SL, care a prezentat o configurație similară a șireturilor și nuanțe pământii. V-ați fi gândit că un model din ’79 poate arăta atât de actual?

Pentru a completa designul, Nike a adăugat și un logo Swoosh cu un model special pe această variantă.

Nu doar o singura varianta

E drept că versiunea „Ridgerock” este cea care atrage atenția prin detaliile inspirate de Miu Miu, dar vor exista și variante mai cuminți ale modelului Sprint Sister. Acestea vor avea șireturi standard și logo-uri Swoosh clasice, inclusiv o variantă de culoare „Pink Foam”.

Deși Sprint Sister este o reeditare destul de obscură, nu este prima dată când modelul revine. Linia a mai fost relansată la sfârșitul anilor 2000, fiind oferită în diverse texturi și modele, dar aceasta este prima dată când Nike aplică look-ul cu șireturi duble (un detaliu care, hai să fim serioși, schimbă totul).

O tendinta clara in piata

Numai că Nike nu este primul brand care pare să vrea o bucată din cota de piață Miu Miu x New Balance. În 2025, Adidas a reeditat modelul comparabil Ghost Sprint, care a fost stilizat cu o configurație de șireturi duble de către retailerul Size?.

Până la urmă, trendul este clar.

Cei care doresc să pună mâna pe o pereche nu vor avea mult de așteptat. Varianta de culoare „Ridgerock” a modelului Nike Sprint Sister este programată pentru lansare în martie 2026, la un preț de 110 dolari, exclusiv în mărimi pentru femei. Codul de stil pentru această pereche este IR5693-256, iar fanii se pot aștepta ca și alte variante de culoare să apară pe parcursul anului.