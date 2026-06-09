Netflix tocmai a difuzat ultimul sezon al dramei de epocă „Legea conform Lidiei Poët”, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Cele șase episoade finale au adus o încheiere rotundă poveștii, chiar dacă fanii regretă deja despărțirea de personajele preferate.

De ce ne atrage atât de mult povestea Lidiei

Știi momentul ăla când găsești în sfârșit un serial bun, cu o protagonistă feminină puternică, o garderobă superbă și o intrigă care te ține trează până la 2 dimineața? Despărțirea de un astfel de univers e mereu grea. Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu task-uri de birou și viața de familie, povestea primei femei avocat din Italia a fost exact doza de curaj și evadare de care aveam nevoie după o zi plină.

În caz că nu ai apucat să îl vezi până acum (și sincer, e perfect pentru un weekend leneș pe canapea), serialul urmărește parcursul Lidiei Poët în anul 1883. Curtea de apel din Torino a decis la acea vreme că avocatura nu este o meserie potrivită pentru femei și a radiat-o pur și simplu. Dar Lidia nu s-a lăsat deloc intimidată.

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Așa cum aflăm dintr-o analiză publicată recent de Hellomagazine, tânăra s-a angajat la firma de avocatură a fratelui ei, pregătindu-și în același timp un apel solid pentru a răsturna decizia instanței.

Drame personale și reacții la cald

Sezonul al treilea aduce pe ecran fix acest apel mult așteptat. Numai că lucrurile se complică enorm la nivel personal, așa cum se întâmplă adesea și în viața reală când încerci să îți construiești o carieră. Prietena ei cea mai bună, Grazia, este arestată pentru uciderea soțului ei abuziv. Și, de parcă asta nu era suficientă bătaie de cap, fostul iubit Jacopo Barberis se întoarce în Torino la brațul noii sale iubite.

Fanii au devorat pur și simplu cele șase episoade.

„L-am terminat abia acum și mi-a plăcut la nebunie. Este unul dintre puținele programe pe care le-am urmărit vreodată de două ori și mi-a plăcut la fel de mult a doua oară. Totul la el mi-a menținut atenția, personajele, poveștile, interpretările, chiar și muzica. Iar hainele Lidiei merită un serial al lor!” – Fan al serialului, pe rețelele sociale

Distribuția a fost lăudată constant, fiind condusă impecabil de Matilda De Angelis, care a primit chiar o nominalizare pentru cea mai bună actriță la Nastri d’Argento Grandi Serie. Alături de ea strălucesc Eduardo Scarpetta și Pier Luigi Pasino.

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Ce spun criticii despre final

Iar părerile nu au fost exclusiv pozitive, unii critici observând o schimbare de direcție în abordarea personajului principal.

„Personal, am găsit Sezonul 3 cel mai oscilant din punct de vedere al tonului. Nu se mai simte neapărat ca un serial despre avocatul Lidia Poët, ci doar despre persoană Lidia Poët.” – Ruchika Bhat, critic

Chiar și așa, majoritatea celor care au urmărit producția se declară mulțumiți de modul în care scenariștii au ales să închidă capitolele.

„În general, mi-a plăcut foarte mult acest serial, sunt trist că s-a terminat, dar l-au încheiat frumos, așa că un alt sezon ar fi fost cumva inutil. Acum e timpul să-l las să se așeze și să-l revăd peste câteva luni.” – Spectator pe platforma de streaming

Decizia celor de la Netflix de a încheia povestea aici pare definitivă, lăsând personajele să iasă din scenă cu demnitate, fără să lungească acțiunea artificial. Rămâne neclar dacă platforma va lua vreodată în calcul un spin-off axat pe alte personaje din acest univers sau dacă ne vom mulțumi doar cu o revizionare a celor trei sezoane.