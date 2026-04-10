Raluca Moianu trăiește bucuria de a fi bunică, iar recent a avut un motiv serios de sărbătoare. Nepotul ei, Carol, a împlinit un an, iar familia a organizat tradiționala ceremonie de tăiere a moțului. Alegerile micuțului de pe tăviță au fost, pe bune, o surpriză pentru toți cei prezenți.

Alegerea care l-a încântat pe nașul Dan Alexa

Și, cum era de așteptat, momentul central a fost cel al tăviței cu obiecte. Cel care a decis viitorul, în joacă fireste, a fost micuțul Carol, iar prima sa alegere a stârnit entuziasm, mai ales din partea nașului său, cunoscutul antrenor Dan Alexa. Raluca Moianu a povestit exact cum s-au petrecut lucrurile. „La petrecere, după ce nașa lui, Dr. Oana Crețu (prietena Marei și medicul care l-a adus pe lume) i-a tăiat moțul, Carol a ales de pe tavă mingea de fotbal! Spre încântarea nașului, celebrul antrenor Dan Alexa, care ne-a spus că micul Carol a făcut cea mai bună alegere. A ales apoi peria și stiloul”.

„Va face exact ce va dori el”

Numai că, stai puțin, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Înainte de a pune mâna pe minge, Carol a fost atras de un alt obiect, unul legat de profesia nașei sale. E drept că fotbalul a câștigat în final. „S-a jucat cu stetoscopul nașei înainte, dar a ales mingea! Să fie sănătos, va face exact ce va dori el!”, a adăugat Raluca, mândră de nepotul ei.

O declarație de bunică, nu-i așa?

Planuri de familie cu trei copii

Dincolo de bucuria momentului, Raluca Moianu se gândește deja la viitor și la o familie tot mai numeroasă. Fiica ei, Mara Boglea, și soțul acesteia, avocatul Virgil Boglea, au planuri mari. Se pare că rolul de bunică o va solicita pe Raluca Moianu și în anii ce vin. „Mara e o mămică very tânără și mă bucur pentru că o să apuc să fiu și străbunică. Abia aștept să crească, să îl văd pe Carol mare. Fiica mea zice că o să aibă trei copii, așa că mai așteptați-ne puțin, că mai avem vești”, a mai spus Raluca Moianu.