Smiley a implinit 39 de ani. Ce mesaj emotionant a transmis iubitul Ginei Pistol, de ziua lui de nastere

Smiley a implinit astazi, 27 iulie 2022, frumoasa varsta de 39 de ani. Cu aceasta ocazie, iubitul Ginei Pistol a tinut sa transmita public un mesaj emotionant, pentru fanii lui.

A muncit ani de zile pentru cariera lui. A cunoscut succesul cu trupa Simplu, apoi a devenit un artist indragit si pe cont propriu, dar si cu o multime de contracte banoase in televiziune. Insa, multa vreme i-a lipsit ideea de familie.

Smiley a implinit varsta de 39 de ani

S-a iubit cativa ani cu Laura Cosoi, dar dragostea lor nu a fost suficienta. Acum sunt amandoi impreuna cu familiile lor, iar cantaretul se iubeste de cativa ani cu Gina Pistol, o alta blondina indragita din showbiz.

S-au ascuns pentru o vreme, dar apoi s-a aflat ca formeaza un cuplu. Desi medicii ii dadusera putine sanse Ginei sa mai devina mama, iata ca minunea s-a intamplat. A venit pe lume micuta Josephine, iar viata prezentatoarei de la Chefi la Cutite si a lui Smiley s-a schimbat total.

Astazi, Smiley a tinut sa le impartaseasca chiar el fanilor sai ce simte la implinirea frumoasei varste de 39 de ani. Pe langa aceste dezvaluiri de suflet, artistul le-a mai facut acestora si o urare emotionanta, pe conturile sale de pe retelele de socializare.

„De ziua mea am tot ce imi doresc si ceva in plus, niste fire albe. Asta inseamna ca sunt sanatos, ceea ce va doresc si voua. Si va mai doresc credinta, iubire si incredere. Va multumesc tuturor ca v-ati facut timp sa imi urati ceva de bine astazi!”, este mesajul transmis de Smiley, pe contul lui de Facebook.

Reactiile admiratorilor sai nu au intarziat sa apara, asa ca iubitul Ginei Pistol a primit zeci de mii de reactii pozitive.

