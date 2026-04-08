O pereche de adidași care a marcat o generație, Air Jordan 3 „Do the Right Thing”, se pregătește de o revenire spectaculoasă. Lansat inițial în 2007, modelul inspirat de filmul lui Spike Lee va fi disponibil din nou în primăvara anului 2027, exact la 20 de ani de la debutul său. Vestea vine de la surse cunoscute în lumea sneakerșilor, precum @zsneakerheadz.

Un design care a spart tiparele

Când a apărut în 2007, ediția „Do the Right Thing” a adus un suflu complet nou pentru silueta Air Jordan 3. Schema de culori, albastru și galben, a fost preluată direct de pe afișul filmului din 1989. Dar nu a fost doar despre culoare. Modelul a marcat o premieră absolută, fiind pentru prima dată când s-a folosit nubuck (un material fin, asemănător pielii întoarse) în locul pielii tradiționale.

E drept că, la lansare, modelul nu a fost primit cu brațele deschise de toată lumea. Însă timpul a avut ultimul cuvânt. Iar astăzi, perechea a devenit un obiect de colecție extrem de căutat, ajungând să se vândă pe platformele de resale cu prețuri de până la 1.000 de dolari.

Cum arată modelul-cult

Designul este, inconfundabil. Partea superioară este realizată în mare parte din nubuck de un albastru deschis, în timp ce celebrul imprimeu „elephant print” de pe vârf și călcâi combină aceeași nuanță cu gri. Accentele de galben-portocaliu apar pe o parte din ocheți, pe stabilizatorul de la călcâi și pe căptușeala limbii.

Panouri gri completează sistemul de șireturi, gulerul și limba. Și, pentru un plus de contrast, mici detalii verzi sunt vizibile pe cusăturile din față și pe unitatea Air de la călcâi. Logo-ul Jumpman este galben pe spate și verde pe limbă.

Marea dilemă: Jumpman sau Nike Air?

Cum până la lansare mai este destul de mult timp, nu există încă imagini oficiale cu modelul din 2027. Asta a dat naștere la speculații. V-ați fi gândit vreodată că logo-ul de pe limba unui adidas poate genera atâtea discuții? Ei bine, fanii se întreabă dacă perechea va păstra logo-ul Jumpman, specific perioadei în care a apărut, sau va reveni la marcajul „Nike Air”, folosit pe modelele originale din 1988.

Nu-i chiar o discuție nouă. O dezbatere similară a avut loc și anul trecut, cu ocazia relansării unei alte perechi celebre, Undefeated x Air Jordan 4, care a făcut trecerea de la logo-ul original la cel Jumpman.

Moștenirea culturală a lui Spike Lee

Legătura dintre acest model și cinematografie este, pe bune, una foarte puternică. Filmul „Do the Right Thing” a adus pe marile ecrane una dintre primele reprezentări ale culturii sneaker, cu o scenă memorabilă în care personajul lui Giancarlo Esposito se confruntă cu cineva pentru că i-a călcat și murdărit perechea de Air Jordan 4 White Cements.

O scenă atât de iconică, încât în 2017, Jordan Brand a comemorat filmul lansând o ediție limitată de Air Jordan 4, destinată doar apropiaților, care venea cu o zgârietură aplicată intenționat pe vârf.

Modelul Air Jordan 3 „Do the Right Thing” este programat pentru lansare în calendarul de modă al primăverii 2027. Va fi disponibil prin aplicația Snkrs și la anumiți retaileri parteneri. Prețul nu a fost încă confirmat, dar, de regulă, acest model se vinde cu aproximativ 210 dolari.