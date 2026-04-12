O veste neașteptată pentru colecționari și fanii baschetului vine de la leakeri cunoscuți precum @zsneakerheadz și Sneaker Files. Modelul Air Jordan 14 „Graphite Chartreuse” se pregătește de o relansare în primăvara anului 2027. Asta înseamnă că perechea va fi din nou disponibilă pentru prima dată după 22 de ani de la apariția sa originală.

Un model cu istorie

Lansat inițial în 2005, acest model nu a făcut parte din seria originală din 1998-1999. Si totusi, a avut o importanță aparte. A fost, de fapt, primul Air Jordan 14 care a primit vreodată o ediție retro. Dar asta nu e tot. A marcat și o premieră în materie de construcție, renunțând la pielea tradițională pentru un design complet din nubuc.

Ce știm despre lansarea din 2027

Bun, și când anume punem mâna pe ei? Conform informațiilor, perechea Air Jordan 14 Retro Chartreuse va fi lansată în primăvara anului 2027. Combinația de culori oficială este Light Graphite/Chartreuse/Black. Prețul de retail nu a fost încă stabilit (o practică obișnuită pentru lansări atât de îndepărtate), dar pantofii vor fi disponibili pe aplicația Nike Snkrs și la anumiți retaileri Jordan Brand.

Contextul unui model subestimat

E drept că, istoric vorbind, Air Jordan 14 a fost un model oarecum trecut cu vederea în franciză, mai ales când vine vorba de perechile purtate de Michael Jordan în meciurile oficiale din NBA.

Nu-i chiar așa, însă.

Designul său inspirat de mașinile sport este legat de momente iconice din cariera lui Jordan, cum ar fi celebrul „Last Shot”. Iar de-a lungul timpului a primit și variante noi de culoare foarte populare, precum cea care imită un Ferrari.

Verde Chartreuse, dar nu oricare

Interesant este că varianta care se întoarce nu este singura care a purtat nuanța de verde Chartreuse. Tot în 2005 a fost lansată o pereche pe bază albă, cu o combinație de culori White/Chartreuse/Black, care, la fel ca perechea gri, nu a mai fost relansată de atunci. Numai că, în ciuda veștilor despre revenirea modelului gri, nu există nicio informație care să sugereze că și varianta albă va avea parte de același tratament.