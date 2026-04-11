Unul dintre cele mai rare modele Air Jordan 10 se întoarce pe piață după o pauză de 22 de ani. Vorbim despre Air Jordan 10 Retro „Red Steel”, a cărui relansare este programată pentru primăvara anului 2027, o veste care a electrizat deja comunitatea de sneakerheads. Lansat inițial în 2005, modelul a fost văzut atât de rar, încât decenii întregi au trecut fără o nouă apariție.

O revenire mult așteptată

Relansarea modelului Air Jordan 10 Retro „Red Steel” va fi prima de la apariția sa originală. Iar vestea vine în contextul în care și alte stiluri populare la începutul anilor 2000 sunt readuse în atenție de către Nike. Deși anumite perechi, cum ar fi Air Jordan 4 „Bred”, au parte de reeditări frecvente, altele, precum „Red Steel”, sunt lăsate să aștepte.

Până la urmă, așteptarea a luat sfârșit.

Designul care a sfidat regulile

V-ați fi gândit că un model pe care Michael Jordan nu l-a purtat niciodată într-un meci oficial NBA ar putea deveni atât de popular? Ei bine, exact asta s-a întâmplat cu „Red Steel” în 2005. Accentele sale roșii i-au conferit un aspect apropiat de echipamentul Chicago Bulls, ceea ce a fost suficient pentru a cuceri fanii.

Combinația de culori este White/Varsity Red/Light Steel Grey. Pantoful are o parte superioară din piele texturată albă, completată de piele roșie pe limbă și pe panoul superior. Detaliile gri se regăsesc pe ochiurile pentru șireturi, pe talpa exterioară cu dungi și pe căptușeala interioară specifică modelului, cu model de șah. Această pereche este, de fapt, o reinterpretare a stilului original „Steel” (lansat în 1994).

Moștenirea unui model subestimat

E drept că moștenirea modelului Air Jordan 10 nu are aceeași greutate ca a altor siluete din franciza veche de 40 de ani. A fost purtat doar pentru scurt timp de Jordan după prima sa retragere din NBA și a fost rapid eclipsat de succesorul său, Air Jordan 11, considerat pe scară largă unul dintre cei mai buni pantofi sport din toate timpurile.

Numai ca popularitatea sa a rămas constantă în rândul cunoscătorilor.

Ce știm despre lansarea din 2027

După o așteptare lungă de 22 de ani, Air Jordan 10 Retro „Red Steel” se va întoarce la începutul anului 2027. Deși un cod de stil și un preț oficial nu au fost încă anunțate, fanii se pot aștepta ca perechea să fie disponibilă prin aplicația Nike SNKRS și la anumiți retaileri parteneri Jordan Brand.