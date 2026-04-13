Miu Miu se întoarce la Săptămâna Designului de la Milano cu a patra ediție a Clubului său Literar. Evenimentul, programat între 22 și 24 aprilie, va avea loc la Circolo Filologico (cea mai veche asociație culturală din Milano) și promite trei zile de discuții intense sub tema „Politica Dorinței”.

Un dialog despre sexualitate și consimțământ

Sub direcția Miucciei Prada, evenimentul este conceput ca o continuare a „dialogului continuu al Miu Miu cu cultura contemporană, încurajând un discurs despre sexualitate, dorință și consimțământ”. E drept că brandul nu e la prima inițiativă de acest fel. Edițiile anterioare au explorat teme precum educația sexuală, iubirea și adolescența. Anul acesta, însă, focusul se mută pe operele a două scriitoare remarcabile: Annie Ernaux, laureată a Premiului Nobel, și Ama Ata Aidoo, o figură de referință a literaturii africane.

Prima zi, sub semnul lui Annie Ernaux

Agenda debutează cu analiza cărții „A Girl’s Story” din 2016, scrisă de Ernaux. Plasată în vara anului 1958, cartea explorează prima experiență sexuală a autoarei, pe când avea 18 ani și era monitor de tabără. De aici pornește discuția despre dorință, consimțământ și așteptări sociale.

La dezbatere vor participa jurnalista și autoarea franco-germană Annabelle Hirsch, gânditoarea feministă Lea Melandri și scriitoarea de origine irlandeză Megan Nolan. Iar ziua se va încheia cu o prelegere a teoreticienei culturale Olga Goriunova, intitulată „Dorința după AI”. V-ați gândit vreodată cum modelează lumile digitale percepția noastră asupra intimității? Prelegerea, bazată pe cartea sa din 2023 „Ideal Subjects. The Abstract People of AI”, va analiza exact acest subiect, inclusiv pericolele generate de aceste realități alternative.

Feminismul post-colonial în a doua zi

A doua zi a clubului este dedicată romanului „Changes: A Love Story” (1991) al scriitoarei Ama Ata Aidoo. Cartea, câștigătoare a Premiului Commonwealth în 1992, spune povestea unei femei din Ghana care divorțează de soțul abuziv și intră într-o căsătorie poligamă în speranța că își va recâștiga independența.

O temă cât se poate de actuală.

Panelul de discuții va aduce împreună nume precum romanciera italiană Francesca Marciano, autoarea liberiano-americană Wayétu Moore și antropologul Gloria Wekker. Seara va continua cu un discurs al autoarei Katherine Angel, intitulat „Cum vorbim despre consimțământ?”, inspirat de cartea sa din 2021, „Tomorrow Sex Will Be Good Again: Women and Desire in the Age of Consent”.

Mai mult decât simple discuții

Pe lângă dezbaterile principale, Miu Miu Literary Club va oferi și prelegeri, sesiuni de lectură și momente de muzică live. Curatorii acestor evenimente sunt scriitoarea Olga Campofreda și filozoafa feministă Rosi Braidotti. Ba chiar va exista și o bibliotecă de consultare, curatoriată tot de Braidotti, plină de cărți care explorează rolul istoric al scrisului ca instrument creativ ce a împuternicit femeile.

Până la urmă, clubul se dorește a fi un refugiu cultural departe de agitația Săptămânii Designului, evocând spiritul saloanelor literare de altădată.

Ediția inaugurală din 2024 a pus în lumină operele scriitoarelor italiene Sibilla Aleramo și Alba de Céspedes. Anul trecut, la Milano, s-a discutat despre Simone de Beauvoir și Fumiko Enchi, iar singura ediție internațională, desfășurată în noiembrie la Shanghai, a adăugat pe listă și numele lui Eileen Chang, una dintre cele mai importante voci ale literaturii chineze contemporane.