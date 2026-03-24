Influencerița Mikayla Nogueira a lăsat pe toată lumea cu gura căscată la premiera mondială a evenimentului special „Hannah Montana 20th Anniversary Special” din Los Angeles. Cunoscută pentru părul său brunet intens, vedeta (care numără nu mai puțin de 17,4 milioane de urmăritori pe TikTok) a apărut cu o transformare de look completă, adoptând un blond specific personajului care a consacrat-o pe Miley Cyrus.

Un look complet nou pentru Mikayla

Nogueira și-a ascuns extensiile brunete sub o perucă blondă, cu un breton tăiat fin și vârfuri perfect drepte, amintind de stilul celebrei vedete pop. Cu șuvițe lungi și rădăcini de culoarea caramelului, peruca părea extrem de reală, ca și cum Mikayla și-ar fi vopsit, pe bune, părul.

Iar machiajul a completat perfect transformarea. A optat pentru un ruj nude mat, fard de obraz în nuanța gumei de mestecat, gene cu aspect de „păianjen”, eyeliner alb și un fard de pleoape ce amintea puternic de estetica anului 2016. V-ați fi imaginat-o vreodată așa?

Ținuta care a stârnit dezbateri

Înainte de premieră, Mikayla a postat un videoclip pe TikTok în care și-a rugat comunitatea uriașă să o ajute să aleagă ținuta potrivită. Până la urmă, a ales o combinație neașteptată.

A purtat un corset verde mentă, o pereche de blugi albaștri, o geantă din denim de la Louis Vuitton și o pereche de pantofi cu toc mic, decorați cu flori. Look-ul a fost accesorizat cu o serie de brățări cu diamante.

O alegere curajoasă.

Miley Cyrus și vechea gardă Disney

Dar Mikayla nu a fost singura vedetă a serii. Chiar Miley Cyrus a revenit la persona ei de la începutul anilor 2000, cu o tunsoare blond-unt (fără perucă, de data aceasta) și un tricou scurt cu Hannah Montana, purtat peste o rochie argintie.

Alături de ea, pe covorul mov, au apărut și foștii actori de la Disney Channel. Shanica Knowles, Anna Maria Perez de Tagle, Cody Linley, Jason Earles și Moisés Arias au adus un omagiu personajelor lor, purtând pălării de cowboy, tricouri cu brandul serialului, adidași și costume verzi.

Stilul Hannah Montana de-a lungul anilor

Stilul Hannah Montana a definit, practic, garderoba Y2K. Vorbim de blugi rupți, evazați, veste asortate, colanți capri și jachete scurte. Între 2008 și 2009, eșarfele subțiri și cravatele cu paiete au fost înlocuite de faimoasa mănușă roz aprins, inspirată de Michael Jackson, culori complementare și imprimeuri contrastante.

Numai ca prin 2010, latura ei punk și preferința pentru modele încărcate s-au mai domolit. În locul lor a apărut o prințesă pop boemă. Acum, stilul Hannei pare să se situeze undeva între trecut și prezent, o combinație între Miley Cyrus de azi și maximalismul specific personajului.

Evenimentul special „Hannah Montana 20th Anniversary Special” este deja disponibil pentru vizionare pe platformele de streaming Hulu și Disney+.