Găsirea uscătorului de păr perfect pentru părul creț nu este o misiune ușoară. O alegere greșită poate duce la bucle frizate, deteriorate sau uscate excesiv, iar recuperarea poate dura săptămâni. Hai să vedem care sunt aparatele care chiar fac diferența, testate și recomandate de specialiști.

RevAir Reverse-Air, tehnologia care aspiră părul

La prima vedere, RevAir pare desprins din viitor. Acesta reinventează complet modul în care uscăm părul creț, înlocuind metoda tradițională cu o tehnologie inovatoare de aer invers. Practic, aparatul trage părul în interiorul baghetei sale, creând tensiune prin fluxul de aer, nu prin căldură și frecare. Asta înseamnă că poți usca și întinde buclele într-un singur pas, descurcarea și coafarea devenind mult mai simple.

„RevAir Reverse-Air Hair Dryer este cel mai bun pentru cele care vor să se aranjeze singure. Îl ador pentru ușurința pe care o aduce uscării părului creț acasă”, spune Cataanda James, hairstylist în New York. „Aduce salonul la tine acasă și oferă rezultate profesionale chiar și celor mai novice utilizatoare.”

Aparatul are șapte setări de tensiune ajustabile și senzori interni care mențin căldura la niveluri sigure (70°C pe treapta joasă și 104°C pe cea înaltă). „Reduce dramatic ruperea și electrizarea, înjumătățind timpul de uscare”, adaugă Annagjid „Kee” Taylor, hairstylist din Los Angeles. „Îl folosesc atunci când vreau coafuri netede și alungite, fără a compromite sănătatea părului.”

Jessica Cruel, redactor-șef la Allure, confirmă eficiența: „Coafeza mea mi-a spus că uscarea părului înainte de a-l împleti poate ajuta enorm la menținerea hidratării. Dar chiar și cu un accesoriu pieptene, am probleme în a manevra un instrument fierbinte pe buclele mele 4B. Revair este ca un aspirator care folosește sucțiunea pentru a întinde părul în timp ce îl usucă. Folosesc cea mai joasă setare și termin în mai puțin de o oră.” Singurul minus? Greutatea sa de aproape 5 kg (11 lbs) îl face mai puțin portabil.

Pattern Blow Dryer, special pentru bucle strânse

Creat de Tracee Ellis Ross special pentru nevoile părului creț și foarte creț, uscătorul Pattern este o unealtă de bază pentru multe specialiste. „Fluxul de aer este puternic, dar controlat, iar difuzorul are forma perfectă pentru a susține definirea buclelor fără a provoca electrizare”, explică Taylor. „Este ideal pentru oricine dorește volum, formă și menținerea hidratării într-un singur pas.”

Motorul său puternic de 1875W reduce timpul de uscare, iar grătarul acoperit cu ceramică asigură o distribuție uniformă a căldurii. Iar comutatorul de control al ionilor oferă flexibilitate: poți netezi cuticula pentru un aspect lucios sau poți dezactiva ionii pentru a spori volumul.

Vine cu patru accesorii special concepute: un difuzor pentru definire, un pieptene cu dinți rari pentru descurcare, o perie pentru întindere și o duză concentrator pentru coafuri de precizie. „Ador accesoriul pieptene pentru ușurința în uscare și finisajul mai neted la coafarea buclelor mai strânse”, spune James. „Peria imită uscătoarele vechi pe care le foloseau mama și mătușile mele, doar că Pattern Blow Dryer chiar îți usucă părul – și în câteva minute.”

Bellissima Diffon, difuzorul XL integrat

Pentru cele care nu au timp sau spațiu de pierdut, difuzorul integrat de la Bellissima este soluția perfectă. Designul său este simplu și eficient.

Spre deosebire de difuzoarele standard, bolul XL al lui Diffon Supreme poate cuprinde o cantitate mare de păr, indiferent de lungime sau desime. Forma sa de clepsidră asigură o prindere ergonomică, iar dispozitivul este mai ușor decât un uscător obișnuit, cântărind doar 700 de grame (1.53 lbs). V-ați gândit vreodată cât de enervant e un difuzor care cade mereu? Cu acest model, problema dispare.

Shanna Shipin, director comercial, este extrem de entuziasmată: „Sfânt produs care îți schimbă viața! Acest difuzor îmi oferă cele mai suculente, voluminoase și pur și simplu spectaculoase bucle din viața mea. Vorbim serios despre volum! Este ușor și foarte simplu de ținut; forma curbată este ergonomică, ceea ce e important dacă părul tău se usucă greu.”

Dyson Supersonic Nural, cu grijă pentru scalp

Majoritatea uscătoarelor de păr ignoră scalpul. Dar Dyson Supersonic Nural a fost proiectat având scalpul ca punct de plecare. „Dyson Supersonic Nural este incredibil pentru că ajustează inteligent căldura în funcție de distanța față de scalp, ceea ce ajută la prevenirea supraîncălzirii și a uscăciunii”, spune Taylor. „Este perfect pentru oricine se coafează frecvent cu căldură, dar dorește totuși să mențină bucle puternice și sănătoase.”

Modul de protecție a scalpului, alimentat de o rețea de senzori, reduce mătreața vizibilă, căderea părului și excesul de sebum. O altă funcție inteligentă este „Pause detect”, care simte când uscătorul este pus jos și scade automat fluxul de aer. Aparatul recunoaște fiecare dintre cele cinci accesorii magnetice și se ajustează automat la setările preferate, inclusiv difuzorul Wave+Curl, conceput pentru a pătrunde adânc în bucle.

Taylor rezumă perfect experiența: „Îmi place să-l folosesc cu un difuzor pentru bucle moi, definite, care se simt hidratate și elastice. Oferă rezultate de nivel profesional, fiind în același timp incredibil de blând cu părul texturat.”